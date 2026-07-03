Carda y Be Yourself caen en sentencia tras decisión de Quimey del Río

La gala de despecho de este jueves en La Gran Batalla Superstars llegó a su momento más tenso con la decisión final de Quimey del Río, quien tuvo la difícil tarea de elegir al equipo que debía ir al viernes de sentencia.

La noche estuvo marcada por dos presentaciones cargadas de emoción, ritmo e interpretación. Primero fue el turno de Carda junto a la academia Be Yourself, quienes llevaron al escenario “Adiós amor”, de Christian Nodal. Luego, Nicol Salce junto a One Beat cerró la gala con “Perdonarte para qué”, de Emilia.

Tras analizar ambas puestas en escena, Quimey reconoció que el nivel estuvo muy parejo, aunque también remarcó que ninguno de los dos equipos tuvo una presentación perfecta.

“Yo siento que estos dos participantes tuvieron un nivel cuello a cuello. Hay falencias en ambos, no estuvo perfecto ninguno”, expresó el jurado.

Carda y BeYourself deberán ir a sentencia

Finalmente, Quimey decidió que el equipo que debe seguir trabajando y defender su permanencia en la competencia es el de Carda y Be Yourself.

“Sin embargo, yo siento que el equipo que tiene que ir a sentencia y tiene que trabajar más es el equipo de Carda y BeYourself”, sentenció.

Con esta decisión, Carda se suma a la lista de participantes que deberán presentarse este viernes en una noche clave, donde cada detalle puede definir su continuidad dentro del programa.

Tres equipos ya están en zona de riesgo

Hasta el momento, los equipos enviados al viernes de sentencia son Alejandro Pinedo junto a Suri Academy, Marianella Molina junto a Fusion Dance y ahora Carda junto a BeYourself.

La competencia se pone cada vez más intensa y la presión aumenta para los participantes, que deberán demostrar evolución, fuerza escénica y mayor precisión para convencer al jurado.

El viernes de sentencia promete una gala cargada de nervios, emoción y mucha expectativa, porque uno de los equipos deberá luchar para no despedirse de La Gran Batalla Superstars.

Mira la programación en Red Uno Play