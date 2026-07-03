“Yo tengo un corazón muy enamorado”: Carda emocionó con “Adiós amor”

La gala de este jueves de La Gran Batalla Superstars arrancó con una presentación llena de sentimiento. El primer equipo en salir a escena fue Carda junto a la academia BeYourself, quienes apostaron por una interpretación de Christian Nodal con la canción “Adiós amor”.

La puesta en escena buscó transmitir el despecho y la melancolía del tema, con una propuesta donde la interpretación tuvo más peso que el baile. Tras su presentación, Carda resumió su conexión con la canción con una frase directa: “Yo tengo un corazón muy enamorado”.

El jurado disfrutó la presentación, pero hizo observaciones

Aunque los jueces valoraron la propuesta y destacaron varios aspectos positivos, también realizaron observaciones sobre el parecido, la postura escénica, la técnica y el trabajo grupal.

Quimey del Río fue el primero en dar su devolución y destacó la atención al micrófono, la tristeza en la mirada y el trabajo de lip sync.

“Me gustó mucho la atención al micrófono, me gustó mucho que estabas canalizando la tristeza desde los ojos. Siento que el lip sync estaba bien y no había mucha dificultad”, señaló.

Sin embargo, observó que Carda pudo haberse ido demasiado hacia la expresión y recomendó ajustar mejor esos momentos para lograr una interpretación más equilibrada.

Gabriela destacó la actuación

Por su parte, Gabriela Zegarra consideró que la presentación estuvo completa y valoró la actuación e interpretación del participante.

“Nos dieron actuación e interpretación. En el tema del lip sync estuvo bien. En el parecido faltó un poco, pero lo hiciste muy bien”, expresó.

La jurado remarcó que todavía había detalles por trabajar, especialmente en el parecido con el artista, aunque reconoció que la presentación tuvo una buena base interpretativa.

Tito pidió más esencia mexicana

Tito Larenti fue más crítico y observó que faltó encontrar la postura característica de los cantantes mexicanos en el escenario.

“Los cantantes tienen una postura bien de mexicano que no la encontré en vos. La seriedad no es lo mismo que interpretar; una cosa es estar serio y otra sentir lo que se hace”, señaló.

También hizo observaciones sobre los detalles con el micrófono y la propuesta del equipo, que calificó como “rara”, aunque aclaró que no estuvo mal.

“Siento que es una propuesta medio rara. No estaba mal, pero la encontré extraña. No vi parejas, no vi nada”, comentó.

Elka valoró la musicalidad de BeYourself

Elka Meyer destacó el trabajo de acting y lip sync, además de resaltar la musicalidad del equipo en manos y visuales.

“En el tema del acting y lip sync sí estaba. Del equipo destaco que tienen mucha musicalidad de manos y visuales, y eso es muy lindo”, afirmó.

La jurado señaló que la academia intentó representar las sensaciones de la música desde la expresión corporal, algo que valoró dentro de la propuesta.

También indicó que la canción era difícil y pidió seguir trabajando en algunos giros y aspectos técnicos. Aun así, cerró su devolución con una mirada positiva: “En general me gustó. Es una propuesta bien de ustedes. Fue bueno”.

Carda agradeció la devolución

Tras escuchar al jurado, Carda aseguró sentirse agradecido por los comentarios y reconoció que se trataba de una canción con poca carga de baile, por lo que la interpretación era fundamental.

“Era una canción que no tenía tanto baile y ahí entra la interpretación. Estoy muy agradecido con la devolución del jurado. Me aprendí bien la canción, me divertí y el equipo también”, expresó.

La noche continúa con alta expectativa, ya que Quimey del Río será el encargado de definir qué equipo quedará sentenciado en esta gala de jueves.

Hasta ahora, la competencia mantiene en sentencia a Alejandro Pinedo junto a Suri Academy y Marianella Molina junto a Fusion Dance, mientras los nuevos equipos buscan evitar caer en la zona de riesgo.

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