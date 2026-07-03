El jurado destacó la complicidad de Nicol y One Beat, pero pidió más precisión

La gala de despecho de este jueves en La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación cargada de ritmo, energía y actitud. El turno final fue para Nicol Salce junto a la academia One Beat, quienes llegaron al escenario con una interpretación de “Perdonarte para qué”, de Emilia.

La puesta en escena apostó por una propuesta juvenil, movida y con fuerza grupal, donde Nicol buscó conectar con el personaje y acompañarse del despliegue de su equipo.

Los jueces siguieron cada detalle de la presentación y, aunque destacaron varios puntos positivos, también dejaron recomendaciones importantes para las próximas galas.

Elka destacó la complicidad del equipo

Elka Meyer valoró la presentación en general y resaltó especialmente el trabajo conjunto entre Nicol y One Beat.

“La verdad, particularmente a mí me gustó la presentación en general. Tenía traslados y cruces muy bonitos y, sobre todo, sentí que como equipo e intérprete trabajan juntos, y eso se nota”, señaló.

La jurado destacó la complicidad entre la participante y la academia, algo que consideró importante dentro de la puesta en escena.

Sin embargo, también pidió tener cuidado con algunos pasos, ya que notó momentos de confusión durante la coreografía.

“Se nota que hay una complicidad entre ustedes y yo lo destaco mucho, pero tengan cuidado con algunos de los pasos, porque se confundieron en algunos momentos. A seguir trabajando, me agradó”, agregó.

Gabriela valoró la fuerza y la energía

Por su parte, Gabriela Zegarra señaló que hubo algunos momentos de descoordinación cuando los bailarines pasaban cerca entre sí, pero destacó la fuerza de la presentación.

“Es notorio cuando pasaron cerca, se descoordinaron un poco, pero la fuerza y energía estuvo muy bien, nos encantó”, expresó.

También valoró que Nicol haya mostrado sentimiento en el personaje, aunque observó que todavía faltó trabajar más el parecido con la artista original.

Tito pidió construir mejor el personaje

Tito Larenti fue más exigente en su devolución y remarcó que la actitud estuvo presente, pero que eso no era suficiente para construir completamente el personaje.

“Nicol, sí hubo actitud, pero eso no construye un personaje. Realmente hay que meterse a ver cómo es el artista tal cual, para que sea igual y con actitud”, sostuvo.

El juez también indicó que la notó insegura en algunos momentos y consideró que pudo haber batallado con ciertas técnicas del equipo.

“A esta altura no puede haber bailarines que no cuenten. Caminar no es lo mismo. Después había ciertos pasos que estaban lejos de la cumbia y eso me hizo un poco de ruido”, observó.

Aun así, reconoció que se nota el trabajo, pero pidió mayor exigencia para las siguientes presentaciones.

“Se nota que están trabajando, pero a veces, cuando se necesita, tienen que trabajar el doble. Hay mucho para trabajar, chicos”, afirmó.

Quimey notó crecimiento durante la presentación

Quimey del Río señaló que al inicio vio a Nicol un poco tímida, pero destacó que fue creciendo en el personaje a medida que avanzaba la presentación.

“Siento que al inicio te noté un poquito más tímida y fuiste creciendo en el personaje a lo largo de la presentación”, comentó.

El jurado indicó que la participante se mostró algo incómoda al comienzo, posiblemente por los nervios, y le recomendó iniciar con más energía desde el primer segundo.

“Faltaba un poco de expresión. Estabas más suelta, pero trata de arrancar con la energía desde el inicio”, agregó.

También resaltó el cierre de la presentación, al que calificó como interesante.

“Me pareció muy interesante el cierre. Buen trabajo”, concluyó.

Nicol agradeció las observaciones

Tras escuchar al jurado, Nicol Salce aseguró sentirse contenta con la presentación y valoró las recomendaciones recibidas.

“Muy contenta. Tomamos en cuenta los consejos de los jueces porque nos hacen crecer y mejorar, y nosotros queremos ganar”, expresó.

Con esta presentación, Nicol y One Beat cerraron una gala marcada por el despecho, la emoción y la presión de evitar la sentencia.

Ahora, la decisión queda en manos de Quimey del Río, quien será el encargado de definir qué equipo será enviado al viernes de sentencia.

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