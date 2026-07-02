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La gran batalla

¡Noche de fuego en Superstars! Nicol Salce y Carda se enfrentan en La Gran Batalla

La competencia se pone cada vez más intensa en La Gran Batalla Superstars. Esta noche, Nicol Salce junto a One Beat y Carda junto a BeYourself buscarán conquistar al jurado y al público, mientras dos equipos ya esperan el viernes de sentencia.

Red Uno de Bolivia

02/07/2026 19:03

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Carisma contra actitud: Nicol Salce y Carda prometen encender la pista
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción continúa en La Gran Batalla Superstars y esta noche promete traer una nueva dosis de talento, actitud y mucha energía sobre el escenario.

El público deberá prepararse para vibrar con el carisma, la fuerza escénica y la presencia de Nicol Salce, quien llegará acompañada de One Beat para demostrar que tiene todo para seguir avanzando en la competencia.

Al frente estará Carda, junto a BeYourself, con una propuesta cargada de actitud, potencia y estilo, dispuesto a dejarlo todo en la pista.

Una noche clave para la competencia

La presión comienza a sentirse cada vez más fuerte, porque en esta etapa cada presentación puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedar al borde de la sentencia.

Hasta el momento, dos equipos ya fueron enviados al viernes de sentencia: Alejandro Pinedo junto a Suri Academy y Marianella Molina junto a Fusion Dance.

Por eso, la gala de esta noche será decisiva para los participantes que subirán al escenario. Nadie quiere sumarse a la lista de sentenciados y todos buscarán una presentación que emocione, sorprenda y convenza al jurado.

Talento, emoción y mucha expectativa

La Gran Batalla Superstars vuelve a encender la pantalla con un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Por un lado, Nicol Salce intentará conquistar con seguridad, conexión y carisma. Por el otro, Carda buscará imponer su estilo con una presentación fuerte, juvenil y llena de energía.

La cita es esta noche por Red Uno, desde las 20:30, en una gala donde el talento, la emoción y la competencia volverán a tomarse el escenario.

La pregunta está abierta: ¿quién logrará brillar y quién quedará en riesgo?

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