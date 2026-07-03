Murilo: “El fútbol de hoy es más físico, dinámico y competitivo”

Murilo Cazagrande, director de la Dirección Municipal de Deportes y Juventud, analizó el desarrollo del Mundial y aseguró que el torneo está mostrando un fútbol más físico, intenso y competitivo, donde ya no basta con la historia o el favoritismo para ganar los partidos.

Durante la entrevista, Cazagrande señaló que Brasil todavía no logró mostrar la versión que muchos esperan, aunque aclaró que el fútbol actual cambió bastante y exige mayor preparación física, dinámica y concentración.

Brasil aún no muestra todo su potencial

Cazagrande afirmó que, a su criterio, la selección brasileña todavía no sacó a relucir ese fútbol al que históricamente acostumbró a sus hinchas.

“Brasil todavía no ha sacado ese Brasil que uno está acostumbrado”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que no se trata únicamente del denominado “jogo bonito”, sino de entender que el fútbol moderno se transformó.

“El fútbol cambió mucho, está muy físico, muy dinámico, con mucho contacto físico. Entonces se hace mucho más competitivo”, explicó.

Advierte un partido difícil ante Noruega

Consultado sobre el próximo partido de Brasil frente a Noruega, Cazagrande anticipó un encuentro complicado, especialmente por la fortaleza física del rival.

Señaló que en partidos de eliminación directa no siempre gana el equipo con mayor historia o mejores individualidades, sino aquel que logra jugar mejor durante esos 90 minutos.

“Son partidos eliminatorios. No siempre lo mejor gana, gana el que mejor juegue ese partido”, indicó.

El director también advirtió que Brasil deberá tener especial cuidado con el juego aéreo de Noruega, debido a la presencia de delanteros fuertes como Erling Haaland y Alexander Sørloth.

“Noruega tiene un equipo físicamente muy fuerte. Brasil tiene que tener mucho cuidado con la pelota aérea”, señaló.

“Hay que respetar a Brasil”

Pese a las dificultades que puede representar Noruega, Cazagrande remarcó que Brasil mantiene una mística mundialista que debe ser respetada.

“Hay que respetar a Brasil. No es cualquiera que tiene cinco estrellas bordadas en el pecho”, afirmó.

Según su análisis, si Brasil logra controlar el juego aéreo y neutralizar la potencia física del rival, tendrá grandes posibilidades de avanzar en el torneo.

Cuestiona la pausa de hidratación

Otro de los temas abordados fue el denominado “cooling break” o pausa para hidratación. Cazagrande reconoció que no comparte del todo esta medida, ya que considera que corta la dinámica natural del partido.

“Yo no comparto. Corta un poco la dinámica del fútbol”, manifestó.

Explicó que esta pausa puede afectar especialmente a los equipos que están perdiendo y buscan reaccionar, porque interrumpe el ritmo del juego.

Un Mundial de detalles

Cazagrande coincidió en que el Mundial se está definiendo por detalles, especialmente en los últimos minutos, con jugadas de pelota parada, contragolpes y decisiones arbitrales ajustadas.

Sobre el partido entre Croacia y Portugal, consideró que una jugada revisada por el VAR generó dudas y que, con otro ángulo, el gol pudo haber sido convalidado.

El análisis de Cazagrande apunta a un Mundial cada vez más parejo, donde la concentración, la preparación física y la eficacia en momentos clave pueden marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedar eliminado.

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