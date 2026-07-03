Canciller Aramayo confirma que iniciarán los trámites para restablecer embajadores la próxima semana

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, ratificó el nuevo rumbo de las relaciones internacionales del país, enfocado en reinsertar al Estado en los principales escenarios globales y dinamizar la economía bajo la gestión del presidente Rodrigo Paz. En el marco de la reciente Cumbre del Mercosur, el jefe de la diplomacia boliviana destacó que el bloque ha permitido tratar con prioridad la declaración de la democracia y respaldar formalmente la institucionalidad del Gobierno.

"Las relaciones internacionales que Bolivia está planteando al mundo es traer resultados que lleven Bolivia al mundo y que traigan el mundo a Bolivia", afirmó la autoridad ministerial.

Para consolidar este objetivo, Aramayo anunció que el país, que actualmente ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, iniciará la próxima semana los trámites ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir perfiles y planes de trabajo orientados al restablecimiento de embajadores con Estados Unidos a corto plazo en este 2026.

Cooperación económica y el fin de un aislamiento de 18 años

Este acercamiento bilateral ya se ha traducido en importantes compromisos financieros, incluyendo 20 millones de dólares para fortalecer las fuerzas de seguridad y más de 17 millones de dólares destinados al sector salud. Rompiendo un distanciamiento histórico, Aramayo se convirtió en el primer canciller boliviano en 18 años en participar activamente de las celebraciones del 4 de julio en el país norteamericano.

Paralelamente, la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el respaldo de más de 36 países y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que el Estado ha actuado bajo el estricto cumplimiento de la Constitución. La resolución del organismo multilateral contempla el desplazamiento de una misión de cancilleres y ministros de defensa a Bolivia en las próximas semanas.

El impacto de los conflictos y la agenda de seguridad regional

Este blindaje externo surge tras afrontar más de 50 días de bloqueos que proyectaron una compleja imagen internacional y generaron la pérdida de 250 mil empleos y más de 2 mil millones de dólares. "No se ha criminalizado la protesta", aclaró el canciller, tras lamentar que las medidas extremas de los movilizados impidieron el flujo de medicinas y provocaron decesos, ahuyentando la inversión extranjera.

Finalmente, la agenda boliviana contempla reuniones inmediatas de alto nivel con Brasil a través del Ministerio de Hidrocarburos y Petrobras, además de convenios de seguridad transnacional con Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso humanitario con Venezuela mediante el envío de rescatistas y seis toneladas de ayuda tras los últimos terremotos, demostrando que la solidaridad del país se ejecuta más allá de las fronteras ideológicas.

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