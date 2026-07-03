Asalto con cuchillo en un micro: roban laptop de un universitario y huyen al Cordón Ecológico

Un joven universitario de 21 años fue víctima de un asalto mientras viajaba en un micro por inmediaciones del Cordón Ecológico, en Santa Cruz. Dos delincuentes abordaron el vehículo portando un cuchillo y, tras amenazar a los pasajeros, despojaron al estudiante de su mochila, en la que llevaba una computadora portátil y equipos de comunicación utilizados para sus actividades académicas y laborales.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 19:15. Según relató Nelson Robledo, padre del joven afectado, los antisociales subieron al micro y se dirigieron directamente hacia su hijo, quien se encontraba sentado cerca de la puerta.

“La inseguridad que estamos viviendo no mide clases sociales, nos afecta a todos. Mi hijo venía de reunirse para realizar trabajos con sus compañeros cuando dos sujetos subieron con un cuchillo y le exigieron la mochila. Ahí llevaba la computadora que con mucho esfuerzo había comprado y sus equipos de comunicación”, manifestó.

Tras el robo, el universitario intentó perseguir a los delincuentes, pero los demás pasajeros le advirtieron que no lo hiciera para evitar una tragedia. Los asaltantes escaparon internándose en el Cordón Ecológico, una zona que, según denuncian vecinos, es utilizada frecuentemente por delincuentes para huir tras cometer sus ilícitos.

El padre del joven aprovechó para pedir mayor presencia policial y acciones concretas de las autoridades frente al incremento de la inseguridad.

“Le hablo como padre de familia. En nuestro barrio estamos invadidos por pandilleros y personas de dudosa procedencia. En la plaza y en la cancha hay drogodependientes. ¿Qué se puede hacer? Necesitamos que las autoridades actúen”, reclamó.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado por repartidores de delivery y efectivos policiales, quienes colaboraron en la búsqueda de los responsables mediante operativos realizados en la zona.

Aunque el universitario resultó ileso físicamente, su padre señaló que permanece afectado emocionalmente por lo sucedido.

“Mi hijo está shockeado, pero gracias a Dios está bien de salud. Lo material se recupera, pero el temor queda”, expresó.

Mientras tanto, la Policía junto con los repartidores continúa desarrollando operativos en el sector del Cordón Ecológico, un punto que vecinos identifican como uno de los más conflictivos de la capital cruceña debido a los constantes hechos de inseguridad.

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