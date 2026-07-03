Identifican a falso policía acusado de participar en ataque armado en Mapiri

Según informe el sujeto portaba una placa policial, documentación y presuntamente un arma de fuego. Es investigado por su presunta participación en la emboscada contra funcionarios de la AJAM.

La Policía identificó a un hombre que presuntamente se hacía pasar por funcionario policial y que habría participado en el ataque armado registrado en Mapiri, durante una intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

La información fue brindada por el capitán Palma, quien explicó que el sujeto fue identificado como Ademar Apuri Montesinos, quien no sería funcionario de la institución del verde olivo, pero portaba una placa policial y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Portaba placa policial y proyectiles

Según el capitán Palma, durante la intervención ya existían sospechas de que al menos tres personas se encontraban armadas en el lugar.

Al momento del operativo, uno de los involucrados descendió de un vehículo y se le cayó un morral, en cuyo interior se hallaron elementos que permitieron identificarlo.

“Se ha verificado que este ciudadano efectivamente no es funcionario policial. En el momento de la intervención se le cae el morral y hacemos la colección de cuatro proyectiles 9 milímetros, gas en spray y la documentación pertinente”, informó Palma.

Habría realizado disparos

El capitán señaló que el sujeto fue identificado como el presunto agresor que tenía un arma de fuego en su poder y habría realizado dos disparos durante la intervención.

“Se lo identifica plenamente al agresor que tiene el arma de fuego en su poder y realiza dos disparos”, indicó.

El caso es investigado para establecer el grado de participación del acusado y de otras personas que habrían estado presentes durante el ataque.

Lo vinculan con minería ilegal

De acuerdo con la información preliminar brindada por el capitán Palma, el hombre sería parte de un grupo familiar presuntamente dedicado a la minería ilegal en la zona.

Las autoridades investigan si el falso policía actuaba como cabecilla o integrante de esta estructura, además de su posible participación en la emboscada contra funcionarios de la AJAM.

Investigación continúa

El sujeto habría participado en el ataque armado contra funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera en Mapiri, hecho que generó preocupación en la región por el uso de armas y la resistencia a los controles.

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