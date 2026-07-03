Un presunto delincuente fue capturado por vecinos y posteriormente entregado a la Policía luego de un intento de robo registrado la mañana de este viernes en la calle 4 de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, cuando una mujer se dirigía a su fuente de trabajo y fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con el relato de testigos, los sujetos intentaron despojar a la víctima de sus pertenencias utilizando una tijera como arma para intimidarla. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos y a su esposo, quien salió de inmediato para ayudarla y logró sujetar a uno de los presuntos asaltantes.

"Escuchamos un grito de una mujer, al cual le estaban intentando meter una tijera para intentar cometer un robo. Era con un arma blanca, que era una tijera", relató un vecino que participó en la aprehensión del sospechoso.

El testigo explicó que los vecinos acudieron rápidamente al lugar para apoyar al esposo de la víctima, ya que el presunto delincuente intentaba escapar y oponía resistencia. Finalmente, entre varias personas lograron reducirlo y amarrarlo a un poste hasta la llegada de efectivos policiales.

El segundo ocupante de la motocicleta consiguió darse a la fuga con dirección a la avenida 16 de Julio y es buscado por la Policía.

Según el vecino, el detenido presentaba aparentes signos de haber consumido sustancias controladas. "Estaba como amanecido, tenía todos los síntomas de que esté drogado", afirmó.

La motocicleta utilizada por los sospechosos quedó abandonada en el lugar. Aunque algunos vecinos manifestaron su intención de incendiar el vehículo debido a los constantes hechos delictivos que, aseguran, se registran en la zona, la Policía logró asegurar la motocicleta como parte de la investigación.

La víctima y su esposo fueron trasladados a dependencias policiales para formalizar la denuncia, mientras que el sospechoso quedó bajo custodia de las autoridades, que investigan su posible participación en otros robos cometidos en motocicleta en la Villa Primero de Mayo.

Los vecinos expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad en ese sector de la ciudad y pidieron mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos delictivos.

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