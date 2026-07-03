Un profesor de una unidad educativa de Sacaba fue aprehendido tras ser denunciado por presuntos toques impúdicos contra siete estudiantes de quinto de primaria.

El jefe de Género y Generacional de la Alcaldía de ese municipio, Omar Terrazas, informó que el caso se activó tras una denuncia presentada por la dirección de la unidad educativa, luego de que una de las menores relatara lo ocurrido a su entorno familiar, lo que permitió que otras víctimas también fueran identificadas.

Terrazas señaló que inicialmente se registraron cuatro denuncias, pero tras las valoraciones psicológicas realizadas a los estudiantes, el número de víctimas se elevó a siete.

“Tenemos constituidas como siete víctimas, se ha interpuesto la denuncia penal de los siete y paralelamente un proceso administrativo en la Distrital de Educación para la sanción máxima que es la destitución”, indicó.

Según los informes preliminares y las evaluaciones psicológicas, el maestro habría buscado ganarse la confianza de los estudiantes antes de incurrir en los hechos denunciados, que se habrían producido de manera progresiva.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia acompaña el proceso investigativo y coordina las diligencias con el Ministerio Público. Además, un equipo de psicólogos fue desplazado a la unidad educativa para tomar declaraciones a todo el curso donde impartía clases el profesor.

El caso, que habría ocurrido desde hace aproximadamente un año, continúa en investigación. El Ministerio Público también dispuso las pericias correspondientes para establecer la verdad de los hechos y determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el profesor permanece en celdas policiales a la espera de su audiencias de medidas cautelares. La denuncia fue interpuesta por el presunto delito de abuso sexual a menores.

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