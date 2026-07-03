Rastreó su celular robado con GPS hasta llegar a domicilio de ladrones en Viacha

Un operativo policial permitió recuperar un celular robado luego de que la víctima rastreara el vehículo mediante un sistema de GPS hasta un domicilio en Viacha, donde presuntamente también se encontraban los responsables del robo.

Intervención de vecinos

Según relataron vecinos del sector, el celular fue sustraído en la zona de Villa Adela y el dispositivo de rastreo condujo a la propietaria hasta el inmueble, donde posteriormente intervino la Policía.

“Una señorita la había robado de Villa Adela y la había perseguido por GPS. La señorita dice que la moto había entrado aquí”, relató un vecino.

Tras conocerse el hecho, decenas de vecinos se concentraron en puertas del domicilio para exigir la intervención de las autoridades. Durante la protesta, una motocicleta fue incendiada, mientras la Policía procedía al traslado de los presuntos implicados.

Los habitantes denunciaron que el inmueble ya había sido señalado anteriormente como un posible lugar donde se ocultaban objetos robados y aseguraron que en la zona son frecuentes los atracos a vecinos y transportistas.

“Todo lo que está en esa casa es robado. Nosotros somos atracados y atacados constantemente”, afirmó una vecina.

Investigaciones

Los vecinos también indicaron que uno de los sospechosos intentó escapar durante la intervención, aunque fue retenido mientras la Policía realizaba las investigaciones correspondientes.

Las autoridades iniciaron las indagaciones para determinar la procedencia de las motocicletas y otros objetos encontrados en el inmueble, además de establecer la responsabilidad de los aprehendidos en los hechos denunciados.

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