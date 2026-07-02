Policía despliega un operativo en la zona del Cordón Ecológico

La Policía Boliviana, en una acción coordinada con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ejecutó un operativo en el Cordón Ecológico de Santa Cruz. Esta intervención se realizó luego de los últimos hechos de inseguridad registrados en el lugar, con el objetivo de reforzar la presencia policial y recuperar espacios considerados de alta peligrosidad.

Intervención en la zona

Las autoridades identificaron este sector como un foco crítico debido al constante asedio de grupos delictivos que operaban en las inmediaciones.

Al respecto, el subcomandante de la Policía, Franklin Villazón, informó: “Desde este punto han realizado acciones delincuenciales como robos de celulares, ataques de armas blancas a personas, venta de sustancias controladas”.

El despliegue táctico en el terreno estratégico de la capital cruceña arrojó los primeros resultados tras varias horas de rastrillaje e inspección. “Tenemos casi una decena de personas arrestadas que son sospechosas de cometer estos hechos delincuenciales. Se trasladarían desde este punto hasta la avenida principal”, detalló el jefe policial Villazón sobre el modus operandi de los implicados.

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