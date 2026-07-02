Rescatan a dos adultos mayores en situación de abandono en El Alto

Dos adultas mayores fueron rescatadas en condiciones precarias en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, luego de una intervención encabezada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y autoridades municipales.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Virginia Ugarte, informó que se trata de dos casos diferentes, ambos relacionados con presunto abandono y falta de atención.

Mujer de 94 años habría sido abandonada por su yerno

El primer caso corresponde a una mujer de 94 años, encontrada en el sector de Ventilla. Según Ugarte, la adulta mayor habría permanecido en situación de abandono durante seis años.

“Una es de 94 años, en el Distrito Municipal 8, sector Ventilla, donde se ha podido rescatar que estaba en abandono seis años, ya que la habría dejado el yerno”, señaló.

De acuerdo con la representante de Derechos Humanos, al momento de la intervención se identificó al yerno, quien habría reconocido que dejó a la adulta mayor en ese lugar.

La mujer no contaba con alimentación adecuada y, aunque tenía una cocina, no podía prepararse comida. Según el reporte, era atendida ocasionalmente por la dueña de casa y su hija.

Segundo caso: adulta mayor con enfermedad crónica

El segundo rescate corresponde a una mujer de 63 años con una enfermedad crónica, quien fue encontrada sola en su vivienda.

Ugarte indicó que esta persona se encontraba delicada de salud, postrada en cama y sin fuerzas para caminar, debido a su condición y a la falta de alimentación.

“A las 11 de la mañana estuvimos en su casa, no había comido, no podía caminar, se había caído porque tiene una enfermedad muy crónica, artritis, y estaba muy delicada”, explicó.

Fueron trasladadas a un centro de salud

Ambas adultas mayores fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención y evaluación profesional.

El rescate se realizó en coordinación con el municipio y personal de la Defensoría correspondiente al Distrito Municipal 8.

Buscan a familiares

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos informaron que ahora se busca contactar a los familiares de las dos mujeres para establecer responsabilidades y garantizar su protección.

Las autoridades lamentaron las condiciones en las que fueron encontradas y pidieron mayor atención a los adultos mayores, especialmente a quienes viven solos, tienen enfermedades crónicas o dependen de terceros para su cuidado.

Ambas mujeres permanecen bajo atención médica mientras se define su situación social y familiar.

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