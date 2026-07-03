Un juez de Santa Cruz determinó este jueves la detención preventiva, sin un plazo fijo establecido, para los padres y el tío de una bebé de tan solo diez días de nacida. Los tres sujetos están plenamente acusados por el delito de infanticidio tras obligar a la pequeña a ingerir un medicamento que le provocó la muerte de forma casi inmediata.

La fiscal asignada al caso, Rosemary Barrientos, informó formalmente que el progenitor y el tío de la menor fueron enviados al penal de alta seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio paceño de Viacha. Por su parte, la justicia determinó que la madre cumpla su detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en el departamento cruceño.

“Ambos admitieron ante el juez la comisión del delito, explicaron sus razones, sus motivos, y el juez valoró tanto sus declaraciones como los antecedentes presentados por el Ministerio Público”, indicó detalladamente la fiscal Barrientos.

En su declaración, el padre de la menor justificó la decisión de quitarle la vida bajo el argumento de que la niña era un “obstáculo en su vida” y que “no podía criar una hija porque estaba estudiando”.

El rol del cómplice y la cifra nacional

Los indicios materiales recolectados por las autoridades locales establecen con claridad que el tío de la víctima fue quien facilitó el fármaco letal que le suministraron a la menor. Con la confirmación de este trágico suceso, la alarmante cifra de infanticidios registrados en el territorio nacional asciende de manera preocupante a 17 casos en lo que va del año.

Mira la programación en Red Uno Play