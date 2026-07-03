Kandire prepara una jornada para conocer más sobre las serpientes

En el marco del Día Mundial de la Serpiente, el Bioparque Kandire anunció una jornada especial de actividades educativas y recreativas para promover la conservación de estos reptiles y derribar los mitos que existen sobre ellos.

El biólogo Luis Gálvez explicó que durante julio, considerado el mes de la serpiente, se desarrolla una campaña de sensibilización que busca cambiar la percepción que muchas personas tienen sobre estos animales y destacar su importancia para el equilibrio de los ecosistemas.

"Tenemos una actividad muy bonita que es una campaña de sensibilización. Queremos promover educación y conciencia sobre un animal tan incomprendido y odiado. Es el grupo animal que más efectos negativos genera en las personas, pero son animales fundamentales para nosotros", afirmó Gálvez.

El especialista indicó que la principal actividad se realizará este domingo en el Bioparque Kandire, donde se ofrecerán charlas sobre serpientes, sus características y los mitos que las rodean.

"Invitamos a todos para que puedan venir a disfrutar del recorrido con los guías. Tendremos paseo en pony, pintado de huevos de avestruz, pintado de macetas, la ordeña de la búfala por la mañana y su baño por la tarde. Además, el stand de nuestro biólogo junto a la Fundación Jausi ofrecerá charlas educativas sobre serpientes", señaló.

Gálvez también destacó que Kandire es un espacio de rescate y conservación de fauna silvestre, donde habitan más de 30 especies de animales, entre ellas varias especies de serpientes.

"Hace poco encontramos esta serpiente verde cruzando la calle y ahora va a cumplir otra función, que es la educación. También tenemos más de 100 especies de aves. Lo importante es que prestemos atención y conozcamos a estos animales", indicó.

Mira la programación en Red Uno Play