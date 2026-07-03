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Trasladan al Parque Ambue Ari al puma rescatado en San José de Chiquitos

El ejemplar recibió atención en el Centro de Atención y Derivación de la Gobernación antes de ser derivado al centro especializado para continuar su rehabilitación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/07/2026 10:11

Agregar Reduno en
Foto: Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El puma rescatado en el municipio de San José de Chiquitos ya se encuentra en el Centro de Custodia de Fauna Silvestre Ambue Ari, donde continuará su proceso de recuperación bajo el cuidado de especialistas.

El felino fue trasladado luego de recibir atención veterinaria y alimentación en el Centro de Atención y Derivación (CAD) de la Gobernación de Santa Cruz, donde permaneció tras ser rescatado el pasado 25 de junio.

Foto: Gobernación de Santa Cruz

Las autoridades destacaron que la intervención permitió garantizar la seguridad del ejemplar y de los habitantes de la zona, además de asegurar que el animal reciba los cuidados necesarios para su rehabilitación en un ambiente adecuado.

En Ambue Ari, el puma permanecerá bajo monitoreo permanente mientras avanza su recuperación.

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