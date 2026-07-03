¿Cada cuánto debe cambiar la manguera de una garrafa? La recomendación de Bomberos

Bomberos reiteró la importancia de realizar mantenimiento preventivo a las instalaciones de gas domiciliarias y comerciales, luego del incendio registrado en un puesto de venta de comida de la avenida Perú, en La Paz, donde una conexión defectuosa habría originado la emergencia.

Una mala conexión provocó el incendio

Según el informe de la unidad especializada, el fuego se produjo por una falla en la conexión entre la cocina y la garrafa de GLP, situación que pudo ser controlada antes de que las llamas alcanzaran las viviendas colindantes. Durante la intervención fueron retiradas cinco garrafas del lugar y una persona fue evacuada con lesiones leves.

A raíz del hecho, Bomberos recordó que uno de los principales factores de riesgo es el desgaste de las mangueras y accesorios utilizados para conectar las garrafas.

"Siempre se recomienda realizar el mantenimiento pertinente de las mangueras. La normativa indica que deben cambiarse cada seis meses", explicó Carlos Espinoza, miembro de Bomberos.

Mantenimiento de conexiones

La institución recomendó verificar periódicamente el estado de las mangueras, reguladores, abrazaderas y conexiones de gas, reemplazando cualquier componente que presente grietas, endurecimiento, fugas o signos de deterioro. Asimismo, aconsejó utilizar únicamente accesorios certificados y evitar reparaciones improvisadas con cintas adhesivas u otros materiales no autorizados.

Bomberos también pidió a propietarios de restaurantes, puestos de comida y viviendas realizar inspecciones frecuentes, especialmente en establecimientos donde las garrafas son cambiadas con mayor regularidad debido al alto consumo.

La institución exhortó a la población a no intentar controlar incendios de gran magnitud por cuenta propia y solicitar de inmediato la intervención de Bomberos para evitar consecuencias mayores.

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