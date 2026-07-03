A poco del inicio del receso invernal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba reforzó los controles en terminales y puntos de salida de la ciudad ante el incremento de viajes de menores de edad. La institución recomendó a los padres de familia tramitar con anticipación la autorización de viaje para evitar contratiempos.

La jefa de la Defensoría, María René Morales, explicó que el permiso puede gestionarse con al menos 24 horas de anticipación, aunque la recomendación es hacerlo con mayor tiempo para evitar filas y demoras.

“La ley indica que la autorización de viaje debe sacarse con 48 horas de anticipación o mínimamente 24 horas”, señaló.

Trámite digital

La solicitud se realiza de la siguiente manera:

Enviar la solicitud

Adjuntar documentos en PDF o JPG

Completar el formulario

Seleccionar Nueva solicitud

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El viaje autorizado no debe exceder los 30 días.

Aprobación y validación del permiso

Una vez enviada la solicitud, ambos progenitores deben validar digitalmente el permiso. El sistema envía notificaciones vía WhatsApp sobre el estado del trámite.

Un funcionario revisa la documentación y confirma la validación de los padres antes de aprobar el permiso, proceso que puede demorar hasta 24 horas.

Tras su aprobación, el documento puede descargarse e imprimirse desde la plataforma Innova.

Puntos presenciales habilitados

El permiso de viaje puede tramitarse de forma 100% digital a través de la plataforma Innova de la Alcaldía de Cochabamba, lo que permite completar el proceso sin acudir presencialmente a oficinas.

De manera presencial, la atención está habilitada en los siguientes puntos:

Subalcaldías y EPIs (como Adela Zamudio, Molle y EPI Norte, entre otros)

Atención: todos los días, de 06:00 a 20:00

Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann

Atención: todos los días, de 06:00 a 20:00

Terminal de Buses de Cochabamba

Atención: lunes a viernes, de 08:00 a 16:00

Oficinas centrales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)

Requisitos para la autorización de viaje

Para obtener el permiso de viaje para menores de 18 años se debe presentar:

En algunos casos, presencia de dos garantes con cédula de identidad

Autorización del progenitor ausente si viaja con uno solo de los padres o un tercero

Certificado de nacimiento (en caso de menores de 2 años)

Cédula de identidad del padre, madre o tutor

Cédula de identidad original y fotocopia del menor

Controles reforzados en terminal y aeropuerto

La Defensoría anunció que se intensificaron los controles en la terminal de buses y el aeropuerto Jorge Wilstermann para evitar viajes no autorizados de menores de edad, especialmente durante la temporada alta de vacaciones.

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