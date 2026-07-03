La Defensoría de la Niñez y Adolescencia reforzó los controles por el incremento de viajes de menores durante las vacaciones invernales y recomendó tramitar con anticipación el permiso de viaje.
03/07/2026 11:03
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A poco del inicio del receso invernal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba reforzó los controles en terminales y puntos de salida de la ciudad ante el incremento de viajes de menores de edad. La institución recomendó a los padres de familia tramitar con anticipación la autorización de viaje para evitar contratiempos.
La jefa de la Defensoría, María René Morales, explicó que el permiso puede gestionarse con al menos 24 horas de anticipación, aunque la recomendación es hacerlo con mayor tiempo para evitar filas y demoras.
“La ley indica que la autorización de viaje debe sacarse con 48 horas de anticipación o mínimamente 24 horas”, señaló.
Trámite digital
La solicitud se realiza de la siguiente manera:
Enviar la solicitud
Adjuntar documentos en PDF o JPG
Completar el formulario
Seleccionar Nueva solicitud
Iniciar sesión con Ciudadanía Digital
Hacer clic en Permiso de viaje
Seleccionar la opción Servicios
Ingresar a la app Innova Cochabamba
El viaje autorizado no debe exceder los 30 días.
Aprobación y validación del permiso
Una vez enviada la solicitud, ambos progenitores deben validar digitalmente el permiso. El sistema envía notificaciones vía WhatsApp sobre el estado del trámite.
Un funcionario revisa la documentación y confirma la validación de los padres antes de aprobar el permiso, proceso que puede demorar hasta 24 horas.
Tras su aprobación, el documento puede descargarse e imprimirse desde la plataforma Innova.
Puntos presenciales habilitados
El permiso de viaje puede tramitarse de forma 100% digital a través de la plataforma Innova de la Alcaldía de Cochabamba, lo que permite completar el proceso sin acudir presencialmente a oficinas.
De manera presencial, la atención está habilitada en los siguientes puntos:
Subalcaldías y EPIs (como Adela Zamudio, Molle y EPI Norte, entre otros)
Atención: todos los días, de 06:00 a 20:00
Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann
Atención: todos los días, de 06:00 a 20:00
Terminal de Buses de Cochabamba
Atención: lunes a viernes, de 08:00 a 16:00
Oficinas centrales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
Requisitos para la autorización de viaje
Para obtener el permiso de viaje para menores de 18 años se debe presentar:
En algunos casos, presencia de dos garantes con cédula de identidad
Autorización del progenitor ausente si viaja con uno solo de los padres o un tercero
Certificado de nacimiento (en caso de menores de 2 años)
Cédula de identidad del padre, madre o tutor
Cédula de identidad original y fotocopia del menor
Controles reforzados en terminal y aeropuerto
La Defensoría anunció que se intensificaron los controles en la terminal de buses y el aeropuerto Jorge Wilstermann para evitar viajes no autorizados de menores de edad, especialmente durante la temporada alta de vacaciones.
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