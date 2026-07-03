Productores alertan un posible desbalance entre oferta y demanda de pollo

El vicepresidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Omar Castro, explicó que durante la reunión sostenida en Cochabamba con ministros, el principal acuerdo fue la creación de un fondo de reactivación destinado a pequeños y medianos productores afectados por los más de 50 días de bloqueos.

"En una semana nos estarán presentando los productos con los cuales vamos a poder acceder a un dinero que tiene que tener tasas bajas y largos plazos para poder reactivarnos", señaló Castro.

Según el dirigente, los bloqueos dejaron al sector agropecuario en una situación crítica, especialmente en Cochabamba, donde la interrupción del suministro de insumos afectó la producción avícola y obligó al cierre de cientos de granjas. En Santa Cruz, añadió, el problema fue el sobreestocamiento de pollo debido a la imposibilidad de comercializar la producción.

"Estamos hablando de 250 a 300 granjas cerradas solo en Cochabamba y alrededor de 150 a 200 en Santa Cruz", afirmó.

Durante el encuentro también se abordó la propuesta de impulsar una ley antibloqueos. Castro sostuvo que esta normativa debería complementar las disposiciones constitucionales sobre la libre transitabilidad y permitir sanciones penales y civiles para quienes promuevan este tipo de medidas de presión.

"Lo que buscamos también es el resarcimiento del daño", indicó.

Otro de los temas tratados fue la necesidad de elaborar una nueva normativa que sustituya a la Ley 1720, cuya abrogación contemplaba la presentación de un nuevo proyecto en un plazo de 90 días, aspecto que, según Confeagro, aún no se ha concretado.

Advierten posible incremento en el precio del pollo

Castro alertó de que la disminución en el repoblamiento de granjas durante los bloqueos tendrá consecuencias en la oferta de carne de pollo durante las próximas semanas.

"Puede haber un desbalance entre la oferta y la demanda a partir de la segunda semana y la quincena, principalmente en lo que respecta al pollo, y eso puede hacer que los precios se incrementen", explicó.

Detalló que en Cochabamba el repoblamiento cayó hasta un 20%, mientras que a nivel nacional la reducción se estima entre un 10% y un 15%, situación que impactará en la disponibilidad del producto una vez concluido el ciclo de producción de siete a ocho semanas.

El dirigente aclaró que el precio del pollo responde al comportamiento del mercado y no a decisiones de los productores, recordando que durante los bloqueos los avicultores de Santa Cruz llegaron a vender el kilo de pollo entre Bs 4,50 y Bs 5, valores que representaban pérdidas frente a los costos de producción.

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