Herpangina en Cochabamba: esto dijo un especialista sobre los síntomas y el brote en escuelas

El médico pediatra Raúl Copana advirtió sobre el incremento de casos de herpangina en Cochabamba, donde en la última semana se confirmaron 45 nuevos contagios, elevando la preocupación de las autoridades de salud por la propagación de esta enfermedad viral.

El especialista explicó que la herpangina es una patología de carácter endémico, aunque en esta ocasión presenta un comportamiento epidémico, lo que ha motivado el refuerzo de la vigilancia epidemiológica.

Cuidados claves en casa

Ante el aumento de casos, Copana remarcó que la principal medida de protección es la hidratación constante de los niños, ya que la fiebre y el dolor en la garganta pueden provocar una importante pérdida de líquidos durante la enfermedad.

También recomendó ofrecer alimentos blandos, tibios y de fácil ingesta, como gelatinas, sopas, flan o leche, evitando comidas duras, fritas o ácidas que aumenten el dolor al tragar.

El pediatra sugirió además el uso de analgésicos o antiinflamatorios solo bajo indicación médica, así como geles con anestésicos locales para aliviar el dolor durante la alimentación.

Copana fue enfático en advertir que no se deben usar antibióticos, ya que la herpangina es una infección viral que se resuelve de forma espontánea en un periodo de hasta 10 días.

Asimismo, pidió evitar la automedicación y el uso de remedios caseros sin supervisión médica, ya que pueden complicar el cuadro o retrasar la atención adecuada.

Prevención: higiene y control del contagio

El especialista destacó que la enfermedad es altamente contagiosa, por lo que recomendó reforzar el lavado frecuente de manos, la desinfección de utensilios y la ventilación de ambientes, especialmente en hogares y unidades educativas.

También alertó que el contagio puede producirse por vía respiratoria y fecal-oral, lo que hace fundamental el control de la higiene para evitar brotes en familias y escuelas.

Síntomas y consulta oportuna

Copana recordó que los principales signos de alarma son fiebre alta, dificultad para tragar y presencia de llagas en la boca, por lo que pidió acudir de inmediato a un pediatra ante cualquier sospecha.

Finalmente, reiteró que, pese al aumento de casos, la herpangina presenta baja tasa de complicaciones, siempre que se sigan las recomendaciones médicas y se mantenga un adecuado cuidado en casa.

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