Bolivia anuncia donación de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes a Venezuela y Haití

Las autoridades sanitarias de Bolivia anunciaron este miércoles una donación de 255.507 dosis de la vacuna pentavalente a Venezuela y Haití, para garantizar la continuidad de los servicios de inmunización en ambos países que, según el Gobierno boliviano, "enfrentan complejos desafíos sociales y ambientales".

La donación se efectúa a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de Bolivia, en "estrecha coordinación" con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informó el ministerio boliviano de Salud y Deportes en un comunicado de prensa.

Del total donado, se enviarán 127.475 dosis a Venezuela y las 128.032 restantes a Haití, detalló el ministerio.

"Esta contribución está dirigida a proteger a menores de cinco años contra cinco enfermedades de alta peligrosidad: difteria, tétanos, coqueluche (tosferina), hepatitis B y afecciones invasivas causadas por el Haemophilus influenzae tipo b (como meningitis y neumonías)", explicó.

También destacó que la acción de estas vacunas contribuye a "reducir de forma directa la morbimortalidad infantil".

Las autoridades sanitarias bolivianas prevén que las vacunas lleguen a los países de destino "en los próximos días, consolidando este aporte como un factor clave para garantizar la continuidad de servicios de inmunización" en esas naciones.

El anuncio de la donación ocurre una semana después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en Venezuela, que ha dejado un saldo de 2.295 fallecidos y más de 12.000 personas sin hogar.

Bolivia envió a Venezuela esta semana a 20 rescatistas militares para apoyar las labores de búsqueda, además de unas seis toneladas de ayuda humanitaria recolectada por la comunidad venezolana en este país.

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