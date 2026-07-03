Rodrigo Paz visitó Sanandita y participó en la clausura del XLIV Curso de Satinadores

El presidente Rodrigo Paz arribó este viernes a la ciudad de Yacuiba para desarrollar una agenda oficial en la Región Autónoma del Gran Chaco. A su llegada al aeropuerto fue recibido con honores militares y por autoridades regionales, quienes le dieron la bienvenida antes del inicio de sus actividades.

Como parte del protocolo, el mandatario realizó la revista a las tropas y saludó al alto mando militar.

En el acto estuvieron presentes el ejecutivo regional del Gran Chaco, David Rojas; el alcalde de Caraparí; el presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco; el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental; la presidenta del Concejo Municipal; concejales; el coordinador presidencial y representantes de las Fuerzas Armadas.

La llegada también congregó a decenas de ciudadanos que se acercaron hasta la terminal aérea para saludar al mandatario, tomarse fotografías y entregarle presentes.

Participó en la clausura del XLIV Curso de Satinadores

Tras el recibimiento oficial, Rodrigo Paz se trasladó hasta la comunidad de Sanandita para participar en la ceremonia de clausura del XLIV Curso de Satinadores de las Fuerzas Armadas, realizada en la Escuela de Cóndores.

La visita también fue resaltada por el ejecutivo regional del Gran Chaco, David Rojas, quien compartió un mensaje en sus redes sociales.

"Hoy tuvimos el agrado de recibir la visita de Rodrigo Paz. Juntos nos trasladamos a Sanandita para acompañar el acto de clausura del XLIV Curso de Satinadores de las Fuerzas Armadas", escribió.

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