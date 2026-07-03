El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) habilitó un código QR para que autores, compositores y cualquier ciudadano puedan presentar denuncias sobre presuntas irregularidades en las actuaciones de las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC), entidades encargadas de administrar los derechos de autor y derechos conexos en Bolivia.

La medida surge luego de que la institución recibiera numerosos relatos y testimonios sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de estas organizaciones, las cuales han sido objeto de cuestionamientos públicos en las últimas semanas.

"Ante la creciente cantidad de relatos y testimonios recibidos sobre irregularidades en las actuaciones realizadas por la Sociedad de Gestión Colectiva, ampliamente cuestionada por la opinión pública, ponemos a disposición de los interesados el siguiente código QR, mediante el cual podrán acceder y completar un formulario de denuncias", señala el comunicado difundido por el Senapi.

Tres vías para presentar denuncias

Además del formulario al que se accede mediante el código QR, el Senapi informó que los ciudadanos también pueden remitir sus denuncias a través del correo electrónico http://comunicacion@senapi.gob.bo, desde donde se enviará el formulario oficial para su llenado.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán presentar su documentación en formato físico en las ventanillas de plataforma de la oficina central y de las oficinas regionales del Senapi en todo el país.

¿Qué son las sociedades de gestión colectiva?

Las Sociedades de Gestión Colectiva son entidades privadas sin fines de lucro que administran los derechos de autor y los derechos conexos en representación de creadores y titulares de obras.

Su función es otorgar licencias para el uso público de obras musicales, audiovisuales y otras creaciones, recaudar los pagos correspondientes y distribuir las regalías entre sus afiliados cuando sus obras son utilizadas en radios, canales de televisión, plataformas digitales, conciertos, restaurantes, eventos y otros espacios públicos.

En Bolivia, estas entidades operan bajo la supervisión del Senapi, institución encargada de administrar el régimen de propiedad intelectual y de promover la protección de la actividad creativa e inventiva en el país.

La habilitación de estos canales de denuncia se produce en medio del debate sobre la transparencia en la administración y distribución de regalías por derechos de autor, tema que en las últimas semanas ha generado reclamos públicos por parte de varios artistas y compositores bolivianos.

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