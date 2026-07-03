Tres personas reciben condena por tenencia y comercio de rana gigante del Titicaca

El Ministerio Público logró una sentencia condenatoria contra tres personas por el delito de tráfico ilegal de vida silvestre, tras comprobarse su participación en la tenencia y comercialización de la rana gigante del Lago Titicaca, especie endémica y en peligro crítico de extinción.

El fiscal superior de narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, informó que el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres 13 de la ciudad de El Alto dictó una condena de tres años de prisión contra Paulino H.C. (71), Aida H.C. (40) y Yenny H.C. (45).

El fiscal explicó que el Ministerio Público demostró la responsabilidad de los acusados con pruebas contundentes, entre ellas informes de investigación, actas de registro del lugar del hecho, material fotográfico del allanamiento y el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, que confirma el estado crítico de conservación de la especie.

Según el fiscal, la investigación identificó la existencia de intermediarios que contactaban a pescadores locales para la recolección de ejemplares vivos.

Especie protegida y en riesgo crítico

La rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus) es una especie endémica del lago, considerada única en el mundo y actualmente en peligro crítico de extinción. Su población se encuentra amenazada principalmente por el consumo humano, su uso en medicina tradicional, la elaboración de supuestos productos afrodisíacos y la gastronomía, además de la contaminación del lago.

Condenan a tres personas por tráfico de ranas del Titicaca. Foto: Fiscalía General del Estado

El caso se originó en redes sociales

La investigación, a cargo del fiscal Daniel Portales Barja, se inició tras un reporte de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma), luego de la difusión de un video en TikTok donde se observaba el consumo de ancas de rana gigante del Titicaca.

En el lugar se encontró un ejemplar congelado dentro de un refrigerador y dos baldes con ranas vivas: uno con 16 ejemplares y otro con 10, todos de la especie Telmatobius culeus.

Como resultado del operativo, los tres implicados fueron aprehendidos y posteriormente procesados hasta recibir la sentencia condenatoria.

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