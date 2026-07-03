La Policía Boliviana confirmó la identificación y aprehensión de uno de los presuntos responsables del acribillamiento de un efectivo policial en Brasil, durante un operativo ejecutado en la zona fronteriza de Puerto Quijarro, en coordinación con las autoridades del vecino país.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que la acción fue posible gracias al intercambio de información con las fuerzas de seguridad brasileñas, que proporcionaron fotografías y datos de los sospechosos involucrados en el crimen.

“Lo que nosotros hicimos es desplegar todo nuestro personal en la frontera, es decir, cerramos la frontera y establecimos dispositivos estáticos de control. En la intervención de un vehículo tipo taxi se encontró a un sujeto de nacionalidad brasileña sin documentación. En base al intercambio de información y a las fotografías que nos habían pasado de los posibles autores, se identificó a uno de los autores de este acribillamiento en contra de un policía”, explicó Gómez.

El jefe policial señaló que el despliegue operativo continuó en la zona fronteriza, permitiendo la localización de un segundo ciudadano brasileño que también se desplazaba en un vehículo de servicio público.

“Continuando con ese trabajo, también se encontró en otro vehículo de servicio público, un taxi, a un segundo sujeto de nacionalidad brasileña, al lado boliviano. De manera inmediata, se hizo la entrega a nuestros similares de Brasil, donde está siendo procesado por el delito de asesinato”, precisó.

Gómez destacó que los resultados obedecen al trabajo coordinado entre ambas instituciones policiales y al intercambio permanente de información en la lucha contra el crimen transnacional.

“Este trabajo es en virtud del intercambio de información y a la cooperación institucional que tenemos, con base a los direccionamientos y las órdenes recibidas por nuestro comandante general, Mirko Sokol”, afirmó.

Asimismo, aseguró que la Policía Boliviana continuará reforzando los operativos para garantizar la seguridad ciudadana y el esclarecimiento de hechos delictivos.

“Estamos trabajando de manera incansable con la finalidad de generar una sensación de seguridad. La mayoría de los casos, un alto porcentaje, están siendo resueltos y los que faltan en el transcurso de los siguientes días los vamos a esclarecer de manera prolija”, concluyó.

Antecedentes

El caso se remonta a la noche del martes, cuando el policía militar brasileño Marcelo Pimenta, integrante del 6.º Batallón de la Policía Militar y del Grupo Táctico Especializado en Apoyo Motociclista (GETAM), murió tras recibir múltiples disparos durante una persecución a hombres armados en la ciudad de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul.

Según los reportes preliminares, el operativo policial se inició luego de que un grupo armado atacara una vivienda en el barrio Almirante Tamandaré, en el municipio de Ladário. Aunque el atentado no dejó personas heridas, la Policía Militar desplegó un operativo para ubicar el vehículo utilizado por los atacantes, dando inicio a la investigación que posteriormente derivó en la cooperación con la Policía Boliviana.

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