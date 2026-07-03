Salió a refrescarse en un río y un caimán de casi cuatro metros acabó con su vida

Lo que comenzó como una caminata en plena naturaleza terminó en una tragedia que conmociona a Estados Unidos. Brittany Clark, de 31 años, murió tras ser atacada por un caimán de casi cuatro metros mientras nadaba junto a su novio en el río Econlockhatchee, dentro del parque estatal Little Big Econ State Forest, en Florida.

De acuerdo con las autoridades, la pareja decidió ingresar al agua para refrescarse después de caminar por la zona. Fue entonces cuando el reptil emergió de forma repentina y atacó a la joven, causándole heridas de extrema gravedad.

Un desesperado intento por salvarla

Chance Allison, novio de la víctima, intentó rescatarla enfrentándose al animal. Según los reportes oficiales, logró liberarla parcialmente, pero el caimán volvió a embestirla, provocándole lesiones devastadoras mientras ambos luchaban por salir del agua.

La desesperación quedó reflejada en la llamada al 911. En el audio, Allison suplica ayuda mientras intenta contener la hemorragia de Clark.

"Está perdiendo mucha sangre... necesitamos detener la hemorragia".

En la comunicación también se escuchan los gritos de quienes acompañaban a la pareja, mientras describían la gravedad de las lesiones a la operadora de emergencias.

Pese a los esfuerzos de su novio y a la rápida llegada de los equipos de rescate, Brittany Clark falleció durante su traslado al hospital debido a la gravedad de las heridas y la gran pérdida de sangre.

Las autoridades sacrificaron al caimán

Tras el ataque, agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) localizaron y sacrificaron dos caimanes de gran tamaño cerca del lugar del incidente para realizar las investigaciones correspondientes.

El portavoz Chad Weber explicó que la pareja se encontraba nadando en una zona de poca profundidad, con aproximadamente un metro de agua.

La FWC recordó que los ataques graves de caimanes son poco frecuentes, aunque advirtió que estos reptiles pueden mostrarse más agresivos al finalizar la temporada de apareamiento.

"Hay caimanes en los 67 condados de Florida. Nadar en cuerpos de agua naturales siempre implica un riesgo", señaló el vocero Grant Eller.

Además, las autoridades indicaron que la sequía ha reducido considerablemente el nivel del agua en varias zonas del estado, una situación que puede favorecer encuentros más cercanos entre personas y estos animales.

Según el canal WESH, este fue el tercer ataque de caimán registrado en la última semana y el segundo ocurrido en menos de 24 horas en la región central de Florida.

Quién era Brittany Clark

Originaria de California, Brittany Clark era operadora de maquinaria pesada y disfrutaba de las actividades al aire libre. En sus redes sociales compartía con frecuencia fotografías de excursiones, paseos en motocicleta, navegación y aventuras en la naturaleza.

Su novio la recordó como "una persona increíble, cariñosa y llena de vida".

Foto: WESH

"Era la persona más fuerte y extrovertida que he conocido. Nunca, ni en un millón de años, imaginamos que algo así podía suceder", expresó a medios estadounidenses.

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