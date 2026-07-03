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Automóvil es devorado por la corriente del agua tras intensa tormentas

El pánico se apoderó de los testigos al ver que sus esfuerzos fueron inútiles contra la poderosa corriente que destruyó todo a su paso en la comunidad mexicana.

Ximena Rodriguez

02/07/2026 22:10

Agregar Reduno en
Foto: Magnific.
México

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Las intensas lluvias que azotaron la región de Ahuacatlán de Guadalupe, en el municipio de Pinal de Amoles (México), desataron una fuerte corriente que superó cualquier esfuerzo humano. Durante el evento climático, un automóvil rojo fue brutalmente arrastrado por la fuerza del agua de las calles mientras los vecinos intentaban retenerlo sin ningún éxito.

Desesperación y angustia ciudadana

A través de las dramáticas imágenes captadas por los propios testigos de la zona, se puede percibir la profunda desesperación de la comunidad ante el desastre natural. En medio de la impotencia y el caos generado por la riada, se escucha claramente el desgarrador grito de "¡Se fue todo!", mientras observan cómo el vehículo es vencido definitivamente por la corriente.

Este impactante suceso dejó en clara evidencia que la fuerza del agua no perdonó a la comunidad queretana, engullendo el vehículo en cuestión de segundos.

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