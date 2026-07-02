Ola polar deja nevadas inusuales alertando a 18 provincias de Argentina

La intensa ola polar que afecta a Argentina continúa generando fenómenos poco habituales en distintas regiones del país. Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves comenzaron a viralizarse imágenes y videos que muestran nevadas en varias localidades, entre ellas la ciudad de Mar del Plata.

Frío extremo

Las bajas temperaturas también motivaron la emisión de una alerta amarilla por frío extremo por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que abarca a 18 provincias del territorio argentino.

La advertencia incluye a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Buenos Aires —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Recomiendan tomar precauciones

Las autoridades recomendaron a la población extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las imágenes de calles, playas y espacios públicos cubiertos de nieve rápidamente se difundieron en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron las inusuales postales que deja esta ola de frío en distintas ciudades argentinas.

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