Impactante explosión sorprende a bomberos en plena inspección (video)

Una fuerte explosión sacudió un complejo de apartamentos en la ciudad de Tacoma, Estados Unidos, mientras bomberos realizaban una inspección tras una falla eléctrica reportada en el lugar.

Un transformador provocó todo

De acuerdo con las autoridades, la emergencia comenzó cuando un desperfecto en un transformador provocó que el humo se extendiera por varios edificios del complejo, activando el sistema automático de alarmas y motivando a un residente a alertar sobre un posible incendio.

Aproximadamente 20 minutos después de la llegada del Departamento de Bomberos de Tacoma, se produjo una explosión en una sala eléctrica donde previamente los equipos de emergencia habían cortado el suministro de energía para realizar las verificaciones correspondientes.

Bomberos pasaron un gran susto

Un video captado por un testigo muestra el momento en que varios bomberos inspeccionaban el complejo de apartamentos antes de que la potente explosión los obligara a retroceder de inmediato.

Pese a la magnitud del estallido, las autoridades confirmaron que ninguno de los bomberos resultó herido, al igual que los residentes del edificio.

“Ninguno de los bomberos sufrió lesiones, ni tampoco las personas que se encontraban dentro del complejo”, informó Chelsea Shephard, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Tacoma.

Las autoridades investigan las causas exactas de la explosión, mientras continúan las evaluaciones para determinar el origen de la falla eléctrica y verificar la seguridad de las instalaciones.

Fuente: el diariony

Mira la programación en Red Uno Play