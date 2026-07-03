La joven modelo, ganadora del Miss Grand Orlando 2025, fue encontrada abrazada a su pareja entre los escombros de un edificio en La Guaira. Sus familiares iniciaron una campaña para cubrir los gastos funerarios.

La tragedia que dejaron los terremotos registrados a finales de junio en Venezuela sigue cobrando historias desgarradoras. La familia de la modelo venezolana Skarlent Rodríguez confirmó el hallazgo sin vida de la joven y de su novio, José Castro, quienes permanecían desaparecidos desde el desastre.

Ambos fueron encontrados entre los escombros de un edificio en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos. Según informaron sus familiares, los cuerpos estaban abrazados, una escena que conmovió a los equipos de rescate y a quienes participaron en la intensa búsqueda.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia expresó su dolor por la pérdida.

"Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados, Skarlent Rodríguez y José Castro. Lamentablemente, hoy, 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", señala el mensaje.

Los familiares explicaron que lograron contratar un equipo de rescate gracias a una campaña de recaudación realizada en la plataforma GoFundMe. Además, informaron que gran parte de la familia de José Castro también falleció a causa de los terremotos.

Ante esta situación, solicitaron ayuda para cubrir los costos de los funerales, que ascienden a 22.000 dólares.

Skarlent Rodríguez tenía 23 años y comenzaba a consolidar su carrera en el mundo del modelaje luego de coronarse como Miss Grand Orlando 2025, un certamen vinculado a la franquicia Miss Grand.

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