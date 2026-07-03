Video capta el momento en que un camión con gas explota y provoca una tragedia

Una violenta explosión sacudió el peaje de Sihori, en el distrito de Kaushambi, estado de Uttar Pradesh, India, luego de que un camión cisterna cargado con Gas Licuado de Petróleo (GLP) perdiera el control y se estrellara contra una de las cabinas de cobro.

El trágico accidente ocurrió el 26 de junio y fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que el impacto provoca una fuga masiva de gas. Segundos después, la nube inflamable se enciende y genera una gigantesca bola de fuego que envuelve el peaje.

Así ocurrió la tragedia

De acuerdo con los reportes preliminares, el camión viajaba desde Kanpur con destino a Pratapgarh cuando, por causas que aún son investigadas, chocó contra el separador central de la carretera antes de impactar de lleno contra la infraestructura del peaje.

La colisión rompió el tanque que transportaba GLP, liberando una gran cantidad de gas que se expandió rápidamente por la zona. Instantes después se produjo una potente explosión que desató un incendio de gran magnitud.

Al menos cinco personas murieron

Las autoridades confirmaron la muerte de al menos cinco personas, entre ellas el conductor del camión y varios trabajadores del peaje.

Además de las víctimas fatales, el incendio destruyó al menos 16 motocicletas y dos automóviles que se encontraban estacionados cerca del lugar. Equipos de emergencia acudieron para controlar las llamas y asegurar el área.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras las imágenes del siniestro se viralizaron en redes sociales por la magnitud de la explosión.

Advertencia: El video contiene imágenes sensibles que pueden afectar a algunas personas.

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