La localidad argentina de Cutral Co se ha convertido en el epicentro del fervor futbolístico tras revelar un monumento sin precedentes dedicado a Lionel Messi. Con una imponente altura de 26 metros, esta colosal obra se consolida formalmente como la escultura más grande del mundo construida en honor al célebre capitán de la selección albiceleste.

Identidad local y diseño monumental

La pieza artística recrea con precisión el emotivo instante en que el astro aparece de rodillas celebrando con la Copa del Mundo tras la histórica victoria en el Mundial de 2022. Diseñada por el escultor Aldo Beroisa, la imponente estructura fue edificada utilizando exclusivamente acero petrolero, un material que simboliza de manera directa la principal matriz productiva y económica de esta región.

Esta iniciativa forma parte de un plan estratégico que busca dinamizar la economía local mediante el fomento del turismo y el desarrollo de nuevos espacios públicos de interés masivo. De este modo, el imponente monumento no solo refuerza el orgullo de la comunidad, sino que también se proyecta como una parada obligatoria para los apasionados del deporte internacional.

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