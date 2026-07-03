Rodrigo Paz: "Los conspiradores deben responder ante la justicia por el daño al país"

El presidente Rodrigo Paz lanzó este viernes un duro mensaje contra los bloqueos durante la clausura del XLIV Curso de Satinadores de las Fuerzas Armadas, realizada en la Escuela de Cóndores, en Sanandita.

Ante autoridades civiles y militares, sostuvo que el cierre de carreteras no puede considerarse una forma legítima de protesta porque, según afirmó, provoca graves consecuencias para el país.

"El bloquear no puede significar vivir bien. El bloquear significa muerte. El bloquear significa destruir la economía nacional y, por ende, generar sufrimiento y desempleo para nuestra gente", afirmó.

Paz sostuvo que los bloqueos son incompatibles con los valores de convivencia y desarrollo que, a su juicio, deben guiar al país.

"El bloquear nunca puede ser parte de la cultura de la vida. Bloquear significa destruir la patria y al que quiere destruir la patria, están sus Fuerzas Armadas para defenderla, para construirla y para que pueda crecer y desarrollarse", expresó.

Diferenció la protesta de los bloqueos

Durante su intervención, el mandatario reconoció el derecho de las organizaciones sociales a manifestarse, pero marcó una diferencia con las medidas que paralizan carreteras y afectan a terceros.

"La protesta es una cosa, pero el bloqueo busca la muerte. Otra cosa es el derecho a la protesta de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos olvidados por tantos años", manifestó.

En ese contexto, cuestionó a quienes —según afirmó— utilizan los bloqueos con fines políticos o ideológicos.

Acusó al "narcoterrorismo politizado"

Rodrigo Paz aseguró que los recientes conflictos dejaron más de 20 personas fallecidas y atribuyó esa situación a grupos que vinculó con el "narcoterrorismo politizado".

"Por primera vez no se puede señalar que hayan sido las fuerzas del orden las que causaron las muertes, sino aquellos que, desde la ideología y el narcoterrorismo politizado, atacaron a los bolivianos", sostuvo.

Añadió que entre las víctimas hubo personas que no pudieron recibir atención médica debido a los bloqueos de carreteras.

"Podrían haber sido familiares nuestros. Cuando la muerte es de otro, parece lejana, pero cuando es un hijo, una esposa o un padre, ahí duele. Ahí está la responsabilidad de quienes promovieron estos hechos", señaló.

"Las Fuerzas Armadas están para defender la patria"

El Presidente destacó el papel de las Fuerzas Armadas y de la Escuela de Cóndores en la defensa del Estado y aseguró que su misión también está ligada al desarrollo del país.

"Nuestra forma de entender la patria es bajo la dignidad de nuestra tricolor, nuestro escudo y nuestras normas. Ustedes no atacan, ustedes defienden. Solo reaccionan cuando hay una agresión, porque el boliviano está llamado a construir, no a destruir", afirmó.

También sostuvo que el país enfrenta el reto de recuperarse tras los conflictos sociales.

"Nos dejaron un país arrasado. Tenemos la obligación de reconstruirlo para que nuestros hijos tengan mejor educación, salud y oportunidades", indicó.

Pidió sanciones para los responsables

En la parte final de su discurso, Rodrigo Paz pidió que las instituciones del Estado actúen contra quienes considere responsables de los daños ocasionados durante los bloqueos.

"Los conspiradores tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria, que son nuestros hijos", afirmó.

Asimismo, exhortó a la Asamblea Legislativa, al Órgano Judicial y al Ministerio Público a actuar con firmeza.

"Le pido a Dios que ilumine a los parlamentarios cuando aprueben las leyes para transformar el país y que ilumine a la justicia y al Ministerio Público para que los responsables de tanto daño sean sancionados. Que sufran las consecuencias de lo que hicieron sufrir al pueblo boliviano", expresó.

Reiteró que el país debe proteger el derecho a la protesta pacífica, pero no permitir acciones que, a su juicio, afecten la estabilidad nacional.

"No me importa si eres de un partido o de otro. Lo que sí me importa es que no le hagas daño a la patria. Y eso no lo podemos permitir", indicó.

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