Rodrigo Paz reivindica el patriotismo: "La patria siempre debe vivir en nuestros corazones"

En un discurso centrado en la unidad nacional y el fortalecimiento de los valores patrióticos, el presidente Rodrigo Paz aseguró que el amor por Bolivia debe prevalecer sobre cualquier diferencia política o ideológica. Sus declaraciones fueron realizadas este viernes durante la ceremonia de clausura del XLIV Curso de Satinadores de las Fuerzas Armadas, desarrollada en la Escuela de Cóndores, en Sanandita.

"La patria siempre debe vivir en nuestros corazones", expresó el mandatario al dirigirse a los efectivos militares y autoridades presentes en el acto.

Durante su intervención, sostuvo que uno de los principales desafíos del país es recuperar el sentido de pertenencia y el compromiso con Bolivia.

"Nuestra desgracia es que hay bolivianos que se olvidan de la patria y piensan primero en sus ideologías, piensan en política, piensan en sus intereses personales y se olvidan de que la patria hay que cuidarla como uno cuida a su familia, como cuida a sus hijos", manifestó.

"La patria debe estar por encima de todo"

Rodrigo Paz comparó el compromiso con el país con el rol que cumplen los padres en la formación de sus hijos, señalando que el cuidado de la patria implica transmitir valores de respeto, convivencia y solidaridad.

"El buen padre y la buena madre cuidan a sus hijos para que crezcan con valores, con sentimientos y con respeto al prójimo, a la vida y a la convivencia", afirmó.

En ese contexto, cuestionó que durante años se haya intentado imponer una visión ideológica dentro de las Fuerzas Armadas.

"Durante muchos años nos dijeron que hasta nuestras Fuerzas Armadas tendrían que ser ideologizadas. Resulta que la ideología estaba por principio antes que la patria", señaló.

"Estamos recuperando el verdadero sentido de nuestras Fuerzas Armadas"

El mandatario sostuvo que actualmente el país vive un proceso de recuperación de los valores institucionales y del espíritu patriótico de las Fuerzas Armadas.

"Hoy estamos retomando el cariño y el principal valor de que la patria está ante todo. Estamos volviendo a la esencia pura de nuestro Ejército y de las diferentes fuerzas que se profesionalizan para entender que, por encima de cualquier interés, siempre está Bolivia", afirmó.

La ceremonia de clausura reunió a autoridades civiles y militares, además de los efectivos que concluyeron el XLIV Curso de Satinadores, una de las especialidades de mayor exigencia dentro de las Fuerzas Armadas.

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