Polémica por regalías musicales en Bolivia; artistas cuestionan la gestión de Sobodaycom

La Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) atraviesa uno de sus momentos más críticos, en medio de denuncias de compositores que acusan a la entidad de no pagar las regalías por la difusión e interpretación de sus obras, pese a continuar con el cobro de estos derechos.

En ese contexto, crece la polémica en el ámbito musical boliviano por las críticas a la administración de la entidad, a la que acusan de falta de transparencia en el manejo y distribución de recursos.

El músico Élmer Hermosa, integrante del grupo Los Kjarkas, expresó su preocupación por la situación y afirmó que es necesario realizar cambios estructurales para garantizar los derechos de los autores y compositores.

El artista señaló que incluso dejó de formar parte de la entidad debido a presuntas irregularidades en la administración de regalías, tanto del mercado nacional como de ingresos provenientes del exterior.

Cuestionó especialmente la falta de información clara sobre los recursos que llegan desde países como Argentina y Perú, asegurando que los compositores no reciben reportes detallados sobre los montos recaudados ni su distribución.

Pedido de auditoría al Senapi

El artista propuso que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) realice una auditoría urgente para esclarecer el destino de los fondos, que representan sumas importantes provenientes de varios países de Sudamérica.

Asimismo, afirmó que en Bolivia no existe una rendición de cuentas periódica como en otras sociedades de autores del extranjero, donde los compositores reciben informes cada tres meses sobre el uso de sus obras.

Hermosa también cuestionó la ausencia de información sobre la monetización de las canciones y la falta de reportes detallados para los autores, lo que —a su criterio— limita la transparencia del sistema.

En esa línea, pidió mayor fiscalización y una gestión más profesional de los derechos de autor en el país.

Llamado a una gestión más democrática

El músico manifestó su respaldo a otros artistas que han denunciado situaciones similares y pidió reformas en la estructura de la entidad, incluyendo procesos de elección más amplios y democráticos para sus autoridades.

Sostuvo que muchos compositores del país no participan en la elección de directivas y que la representación debería incluir a artistas de todo el territorio nacional.

Auditorías en curso y expectativa de cambios

Finalmente, Hermosa señaló que Senapi debería asumir un rol más activo en la supervisión del sistema y confirmó que ya existen procesos de auditoría en curso tras denuncias públicas de varios artistas.

A pesar de las críticas, expresó que los músicos estarían dispuestos a regresar a la entidad si se garantiza transparencia, rendición de cuentas y una administración profesional.

Asimismo, llamó a los compositores y autores a organizarse y presentar denuncias formales para fortalecer las investigaciones en curso.

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