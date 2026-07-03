ALP reprograma interpelación de ministra Flores por falta de habilitación de diputados

La interpelación prevista para este 3 de julio contra la ministra de Salud, Marcela Flores, fue suspendida y será reprogramada, luego de que los diputados interpelantes solicitaran el aplazamiento al no encontrarse habilitados ni presentes para la sesión de la Asamblea Legislativa.

Envío de notas

Inicialmente, los legisladores presentaron una nota solicitando la suspensión de la interpelación y su posterior reprogramación. Sin embargo, poco después también ingresó una solicitud para dejar sin efecto ese pedido y mantener el acto fiscalizador.

Durante la Décima Sesión Ordinaria, surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se manejó el proceso y la necesidad de preservar el derecho de fiscalización de la Asamblea.

El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, sostuvo que el procedimiento debía mantenerse dentro del ámbito parlamentario.

"Estamos llevando un debate frente a la señora ministra, esto es de carácter parlamentario", afirmó.

Sesión y diálogo

Por su parte, el diputado Macedonio Vargas cuestionó el cambio de criterio de los legisladores interpelantes y pidió que, de existir alguna irregularidad, sea evaluada por la Comisión de Ética.

"No sé si por interpelar y retirar tienen beneficios. Si faltaron a la normativa o han cometido una falta grave o leve, que vayan a la Comisión de Ética; estamos perdiendo el tiempo", manifestó.

En la sesión también se conoció una nota presentada por el diputado Felipe Daza Rodríguez, mediante la cual solicita la anulación del documento que pedía la suspensión de la interpelación.

Interpelación por gestión

La Asamblea decidió reprogramar la comparecencia de la ministra Marcela Flores, quien deberá responder sobre la gestión de la salud pública durante los más de 50 días de bloqueos que afectaron el abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y alimentos para hospitales y centros de salud.

La interpelación había sido convocada para que la autoridad explique las acciones asumidas por el Gobierno frente a la crisis sanitaria generada durante las movilizaciones y forma parte de las atribuciones de fiscalización que ejerce la Asamblea Legislativa.

Mira la programación en Red Uno Play