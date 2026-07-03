Zambrana: "Evo Morales debe responderle a la justicia boliviana, no al Comité Pro Santa Cruz"

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó que la Fiscalía admitió la denuncia presentada contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar por los bloqueos que se prolongaron durante 54 días y anunció que el proceso ingresó a la etapa de investigación.

Delitos investigados

Según explicó, el Ministerio Público determinó investigar inicialmente cuatro delitos: asociación delictuosa, terrorismo, alzamiento armado o atentado contra la seguridad del Estado y atentado contra la seguridad del transporte.

Zambrana señaló que el Comité Cívico continuará aportando pruebas para ampliar la investigación e incluir otros tipos penales y posibles responsables.

"El Ministerio Público ha dicho que hay cuatro delitos que sí deben ser investigados", afirmó.

Pericias se ponen en marcha

El dirigente aseguró que el equipo jurídico del Comité Pro Santa Cruz cuenta con un centenar de elementos de prueba, entre registros audiovisuales, publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas, que serán incorporados de manera progresiva al proceso.

Además, sostuvo que existen indicios sobre presuntos financiamientos a los puntos de bloqueo y anunció que en los próximos días presentarán nueva documentación para ampliar la investigación.

Responsabilidades por bloqueos

Respecto a las declaraciones de Evo Morales, quien calificó la denuncia como una acción política, Zambrana respondió que el expresidente deberá presentar sus descargos ante las autoridades judiciales.

"Evo Morales debe responderle a la justicia boliviana, no al Comité Pro Santa Cruz", sostuvo.

El dirigente también indicó que el proceso busca establecer responsabilidades por las consecuencias de los bloqueos, entre ellas las pérdidas económicas, la afectación a distintos sectores productivos y las víctimas registradas durante el conflicto.

El Comité Pro Santa Cruz anunció que continuará haciendo seguimiento al avance de la investigación y que colaborará con el Ministerio Público en la entrega de nuevos elementos de prueba.

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