¿Subió o bajó? Así se movió el tipo de cambio oficial del dólar en su primera semana

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este viernes 3 de julio, la evolución del Tipo de Cambio Oficial (TCO) durante los últimos cinco días hábiles, período en el que la cotización del dólar registró un incremento gradual desde Bs 9,73 hasta Bs 9,80, en la primera semana de vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

De acuerdo con los registros oficiales, la evolución diaria fue la siguiente:

Lunes 29 de junio: Bs 9,73

Martes 30 de junio: Bs 9,76

Miércoles 1 de julio: Bs 9,76

Jueves 2 de julio: Bs 9,78

Viernes 3 de julio: Bs 9,80

La variación semanal muestra que la cotización pasó de Bs 9,73 el lunes a Bs 9,76 el martes, se mantuvo sin cambios el miércoles, subió a Bs 9,78 el jueves y cerró este viernes en Bs 9,80.

Cabe recordar que el pasado lunes 29 de junio entró en vigencia el tipo de cambio flexible, reemplazando el esquema de cotización fija que rigió durante quince años con un valor de Bs 6,96 por dólar. En su primer día de aplicación, la nueva cotización oficial fue establecida en Bs 9,73.

La implementación del nuevo régimen fue autorizada mediante la Resolución Ministerial N.º 245, que delega al Banco Central de Bolivia la ejecución de la transición hacia el nuevo esquema cambiario.

El ente emisor informó que la cotización oficial será actualizada y difundida cada día hábil a las 20:00, tomando como base el promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas por las entidades del sistema financiero.

De esta manera, el valor oficial del dólar deja de responder al esquema de tipo de cambio fijo y pasa a determinarse bajo un régimen flexible, conforme al comportamiento diario del mercado cambiario.

Según el Gobierno, el nuevo régimen tiene el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

Los datos difundidos por el BCB confirman que, durante los primeros cinco días hábiles del nuevo sistema, la cotización oficial del dólar se mantuvo por debajo de los Bs 10.

Asimismo, el Banco Central explicó que el valor referencial de venta se calcula a partir del valor referencial de compra, al que se adicionan las comisiones por las transferencias de moneda extranjera al exterior y por los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en la bóveda de la entidad.

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