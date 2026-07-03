¡La polera del Barcelona firmada por Messi puede ser tuya! Unicef lanza campaña para ayudar a la niñez boliviana

Los fanáticos del fútbol y de Lionel Messi tienen una oportunidad única de llevarse a casa una verdadera pieza de colección y, al mismo tiempo, contribuir a una causa solidaria.

Unicef Bolivia lanzó la campaña "Cuando juegas por la infancia, todos ganan", una iniciativa que invita a la población a realizar una donación para apoyar los programas que impulsa la organización en favor de la niñez boliviana.

Como parte de la campaña, se sorteará una camiseta oficial del FC Barcelona de la temporada 2020-2021, firmada por Lionel Messi y acompañada de un certificado de autenticidad, lo que la convierte en un artículo de gran valor para coleccionistas y seguidores del capitán argentino.

¿Cómo participar?

La campaña está abierta a todas las personas mayores de 18 años.

Para ingresar al sorteo solo se debe realizar una donación desde Bs 50, monto que equivale a un boleto de participación.

Además, quienes deseen aumentar sus posibilidades de ganar podrán adquirir más boletos realizando donaciones adicionales.

Una donación que transforma vidas

Más allá del premio, Unicef destaca que cada aporte contribuirá a fortalecer sus programas de salud, educación, inclusión y protección para miles de niños, niñas y adolescentes en Bolivia.

"Jugar por la infancia" significa brindar más oportunidades para que los niños crezcan protegidos, accedan a servicios de salud y educación de calidad y desarrollen todo su potencial.

¿Dónde realizar la donación?

Las personas interesadas pueden participar ingresando al portal oficial de la campaña:

http://www.unicef.org.bo/lapolerademessi

Con una donación desde Bs 50 recibirán un boleto para el sorteo. Mientras más boletos adquieran, mayores serán sus posibilidades de ganar la camiseta autografiada por Lionel Messi y, al mismo tiempo, apoyar una causa.

Puedes obtener más detalles de la campaña en el siguiente video:

Mira la programación en Red Uno Play