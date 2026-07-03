¿Qué tipo de cambio regirá este fin de semana? Esto informó el Banco Central de Bolivia

Desde la implementación del régimen de tipo de cambio flexible, una de las principales dudas de la población es qué cotización del dólar se aplica durante los fines de semana.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el Tipo de Cambio Oficial se publica únicamente en días hábiles, todos los días a las 20:00, y que la cotización difundida entra en vigencia al día siguiente.

Esto significa que el tipo de cambio publicado el viernes a las 20:00 será el que se mantenga vigente durante el sábado y el domingo, ya que no se realizan nuevas publicaciones oficiales durante esos días.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Operaciones difundido por el BCB, cada día hábil la entidad calcula el Tipo de Cambio Oficial con base en las operaciones cambiarias realizadas durante la jornada.

La cotización es publicada a las 20:00 en la página web del Banco Central y entra en vigencia al día siguiente para las operaciones del sector público y del propio BCB.

Los ciudadanos pueden consultar diariamente el tipo de cambio actualizado a través del portal oficial y de los canales institucionales del Banco Central.

El cambio que puso fin a 15 años de tipo de cambio fijo

El nuevo esquema comenzó a aplicarse el 29 de junio de 2026, fecha en la que el Banco Central dejó atrás el tipo de cambio fijo que estuvo vigente durante 15 años.

Con esa decisión, el precio oficial del dólar pasó de Bs 6,96 a cotizarse por encima de Bs 9,70, generando preocupación e incertidumbre entre familias, empresas y distintos sectores económicos con obligaciones en moneda extranjera.

Entre los más afectados se encuentran quienes mantienen créditos en dólares, realizan pagos por compra de inmuebles o desarrollan actividades comerciales vinculadas al mercado cambiario.

Ante este nuevo escenario, el BCB recomienda a la población consultar diariamente el Tipo de Cambio Oficial antes de realizar operaciones en moneda extranjera, especialmente porque la cotización puede variar de un día hábil a otro bajo el nuevo régimen cambiario.

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