¿Viaja en vacaciones? Estas recomendaciones pueden evitarle problemas

Planificar tu viaje también es una forma de protegerte. Dedicar unos minutos a revisar los aspectos más importantes antes de partir puede ayudarte a evitar imprevistos y disfrutar tus vacaciones con mayor tranquilidad y seguridad.

Verifica tu pasaje

Antes de viajar, revisa que tus datos personales sean correctos y confirma que el monto pagado corresponda a la banda tarifaria autorizada. Esto te permitirá evitar inconvenientes al momento de abordar.

Si viajas con menores

Asegúrate de llevar los documentos de identidad de los niños, niñas o adolescentes y, cuando corresponda, el permiso de viaje emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Contar con esta documentación evitará demoras o restricciones durante el viaje.

Mantén bajo control tu equipaje

Revisa tu equipaje de mano y de bodega antes de abordar y, nuevamente, al llegar a tu destino. Verifica que todas tus pertenencias estén completas y en buen estado.

Recuerda: un viaje seguro comienza mucho antes de subir al vehículo. Informarte, organizar tu documentación y tomar precauciones te permitirá disfrutar el camino con mayor tranquilidad.

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