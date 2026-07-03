¿Viaja en vacaciones? Estas recomendaciones pueden evitarle problemas

Una buena planificación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de inconvenientes. Antes de salir, verifica tu documentación, revisa tu pasaje y mantente informado sobre el estado de las rutas.
03/07/2026 12:20
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Planificar tu viaje también es una forma de protegerte. Dedicar unos minutos a revisar los aspectos más importantes antes de partir puede ayudarte a evitar imprevistos y disfrutar tus vacaciones con mayor tranquilidad y seguridad.
Verifica tu pasaje
Antes de viajar, revisa que tus datos personales sean correctos y confirma que el monto pagado corresponda a la banda tarifaria autorizada. Esto te permitirá evitar inconvenientes al momento de abordar.
Si viajas con menores
Asegúrate de llevar los documentos de identidad de los niños, niñas o adolescentes y, cuando corresponda, el permiso de viaje emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Contar con esta documentación evitará demoras o restricciones durante el viaje.
Mantén bajo control tu equipaje
Revisa tu equipaje de mano y de bodega antes de abordar y, nuevamente, al llegar a tu destino. Verifica que todas tus pertenencias estén completas y en buen estado.
Recuerda: un viaje seguro comienza mucho antes de subir al vehículo. Informarte, organizar tu documentación y tomar precauciones te permitirá disfrutar el camino con mayor tranquilidad.
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