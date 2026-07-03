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La apertura del mercado atrae a más de 50 empresas interesadas en importar combustible

La Cámara Nacional de Comercio informó que más de 50 empresas manifestaron su interés en importar combustible para abastecer sus operaciones y, en algunos casos, comercializarlo en el mercado interno.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/07/2026 13:16

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Foto: Precio del combustible podría incluso disminuir si empresas importan el producto. Red Uno.
La Paz

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Al menos 50 empresas expresaron su interés en importar combustible por cuenta propia, luego de la apertura del mercado para la participación del sector privado, informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El presidente de la entidad, Eduardo Olivo, explicó que las compañías con alta demanda de diésel y aquellas que cuentan con infraestructura de almacenamiento buscan importar carburantes para abastecer sus actividades productivas e incluso comercializarlos en el mercado interno.

"Sí hay muchísimo interés en que los privados importemos combustible", afirmó.

Mercado variable

Según la CNC, el nuevo esquema permitirá que convivan el combustible subvencionado y el importado por privados, cuyo precio dependerá de la cotización internacional.

Olivo indicó que este mecanismo generará un precio de mercado variable, aunque aseguró que el principal beneficio será garantizar el abastecimiento.

"Lo que sí va a hacer es garantizar que vamos a tener el combustible", sostuvo.

Mientras tanto, las cooperativas auríferas denunciaron que el suministro de diésel continúa siendo insuficiente para desarrollar con normalidad sus actividades productivas, por lo que esperan que la participación privada contribuya a mejorar la disponibilidad del carburante en el país.

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