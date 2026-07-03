Productores advierten crisis por combustibles y piden medidas urgentes tras diálogo con el Gobierno

Los representantes del sector agropecuario calificaron como “histórica” la reunión sostenida con el Gobierno nacional en Cochabamba, aunque insistieron en que el encuentro debe traducirse en medidas concretas y urgentes frente a la crisis que afecta a la producción, el transporte y la cadena de abastecimiento.

La reunión contó con la participación de dos ministros de Estado, además de representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y delegaciones de los nueve departamentos del país, en un contexto marcado por más de 50 días de bloqueos que impactaron al sector productivo.

La presidenta de la Asociación de Porcicultores de Cochabamba (Adepor), Roxana Veizaga, señaló que el principal reclamo del sector fue la falta de respuestas inmediatas a problemas estructurales, especialmente la escasez de diésel.

Explicó que la crisis de combustible elevó los costos de transporte y fletes, generando un impacto directo en la producción agropecuaria.

Veizaga afirmó que, pese a las expectativas, el Gobierno solo comprometió una respuesta en un plazo de siete días, lo que fue recibido con preocupación por los productores.

La representante también expresó su observación respecto a la participación de algunos sectores del trópico en la reunión, al considerar que no fueron convocados directamente, lo que generó susceptibilidad entre los agropecuarios presentes.

Productores lecheros proponen fondo de Bs 2.500 millones

En la misma línea, Mario Mercado, representante de productores lecheros, dijo que se planteó la creación de un fondo de fideicomiso de 2.500 millones de bolivianos para otorgar créditos blandos destinados a la reactivación del aparato productivo.

El dirigente advirtió que el sector enfrenta pérdidas económicas, caída de inversiones y debilitamiento de la cadena productiva, por lo que urgió la aplicación de medidas financieras inmediatas, incluyendo la compra de deudas y créditos de largo plazo.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones legales contra los responsables de los bloqueos, pese a la identificación de algunos implicados, y alertó que nuevos conflictos podrían agravar aún más la situación económica.

Postura del sector: medidas concretas y fin de los bloqueos

Tanto Veizaga como Mercado coincidieron en que el principal resultado esperado de la reunión es la implementación de soluciones efectivas que garanticen estabilidad para la producción nacional.

Los agropecuarios advirtieron que no basta con mesas técnicas o anuncios, sino que se requieren decisiones urgentes para enfrentar la escasez de combustibles, reducir costos logísticos y evitar nuevos bloqueos que afecten la actividad productiva.

Por su parte, el Gobierno nacional destacó la importancia del sector agropecuario como motor económico del país y anunció la instalación de mesas técnicas para definir un plan de reactivación productiva.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que la próxima semana se presentará un paquete de medidas de financiamiento y nuevas normas, incluyendo la creación de fondos de garantía y acciones para eliminar obstáculos que frenan la producción y exportación.





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