La Paz: Más de 1.100 negocios gastronómicos cerraron tras los bloqueos

El sector gastronómico boliviano sufrió una de las mayores afectaciones económicas de los últimos años a causa de los más de 50 días de bloqueos registrados en el país. El desabastecimiento de alimentos, el incremento del precio de los insumos y la reducción de clientes provocaron el cierre temporal y definitivo de miles de negocios.

Cierre de negocios por bloqueos

La viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado, informó que el impacto alcanzó a restaurantes, cafeterías, pensiones, puestos de comida en mercados y vendedores de alimentos, una actividad que depende directamente del abastecimiento diario de productos como carne, papa, cebolla y verduras.

De acuerdo con un registro nacional elaborado por el Viceministerio, 39.193 emprendimientos gastronómicos resultaron afectados en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca. De ellos, cerca de 16.500 suspendieron temporalmente sus actividades, mientras que 22.000 continuaron operando con horarios o menús reducidos.

El dato más preocupante corresponde al cierre definitivo de 1.112 establecimientos gastronómicos, algunos con décadas de funcionamiento.

"Los cierres definitivos en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba han llegado a 1.112 establecimientos", informó Prado.

Plan de reactivación del sector

La autoridad explicó que el Gobierno trabaja en un plan de reactivación que contempla alivio tributario, acceso a créditos con fondos de garantía, coordinación con el Ministerio de Trabajo para proteger las unidades económicas y sus empleos, además de la implementación de corredores productivos para garantizar el abastecimiento de alimentos y evitar futuras interrupciones.

Asimismo, invitó a los emprendedores del sector a mantenerse informados a través de las redes sociales del Viceministerio de Gastronomía, donde se brinda orientación sobre las medidas de apoyo disponibles y las gestiones que se encuentran en marcha.

Según los datos oficiales, la gastronomía reúne cerca de 97.500 establecimientos entre formales e informales en las áreas urbanas y periurbanas del país, consolidándose como uno de los sectores que mayor empleo genera y uno de los principales motores de la economía y del turismo nacional.

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