¿Conviene comprar dólares ahora? Así cotiza el dólar en Bolivia esta tarde

El mercado cambiario en Bolivia cerró la primera jornada de este viernes 3 de julio con una relativa estabilidad en la cotización del dólar estadounidense, aunque en niveles que continúan siendo elevados y mantienen la incertidumbre entre familias, importadores y sectores productivos.

Durante el mediodía, el dólar en el mercado paralelo se cotizó en Bs 9,96 para la compra y Bs 9,95 para la venta, manteniéndose muy cerca del umbral de los Bs 10. A lo largo de la jornada se registraron leves fluctuaciones, con valores que oscilaron entre Bs 9,94 y Bs 9,99, sin cambios significativos que alteren la tendencia observada en los últimos días.

Este comportamiento refleja una estabilidad dentro de un rango estrecho, aunque con una cotización que continúa siendo considerada alta para quienes necesitan adquirir divisas para importaciones, ahorro o pagos en moneda extranjera.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se ubicó en Bs 9,80, manteniendo la diferencia con el mercado paralelo y evidenciando que persiste una brecha entre ambos valores.

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