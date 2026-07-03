¿Qué pasaba en el universo el día de tu cumpleaños? La NASA lo muestra

¿Te imaginas saber qué rincón del universo estaba observando el Telescopio Espacial Hubble el día en que naciste? Ahora puedes descubrirlo gracias a una herramienta interactiva de la NASA que se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de la astronomía.

La aplicación "¿Qué vio el Hubble el día de tu cumpleaños?" permite ingresar el mes y el día de cualquier fecha para conocer las observaciones realizadas por el histórico telescopio espacial en esa jornada.

La plataforma fue lanzada originalmente en 2020, pero ahora regresó con una importante actualización: en lugar de mostrar una sola imagen, ofrece cinco vistas diferentes del universo tomadas en la fecha seleccionada, brindando una experiencia mucho más completa.

Un viaje por el universo... desde tu cumpleaños

Desde su lanzamiento en 1990, el Telescopio Espacial Hubble ha explorado el cosmos las 24 horas del día, los siete días de la semana, capturando galaxias, nebulosas, cúmulos estelares y otros fenómenos que han permitido ampliar el conocimiento sobre el universo.

Con la nueva versión de la aplicación, los usuarios pueden consultar no solo el día de su cumpleaños, sino también otras fechas importantes, como aniversarios, graduaciones o cualquier momento especial.

¿Por qué algunas imágenes aparecen en varios días?

La NASA explica que, en ocasiones, el Hubble necesita realizar exposiciones durante varios días para captar suficiente luz de objetos extremadamente lejanos.

Por esa razón, una misma fotografía puede aparecer asociada a distintas fechas del calendario.

¿Cómo consultar tu fecha?

El proceso es sencillo. Solo debes ingresar el mes y el día de la fecha que deseas consultar y la plataforma mostrará las cinco observaciones realizadas por el Hubble ese día, junto con una explicación de cada imagen.

Además, la herramienta permite compartir fácilmente los resultados en redes sociales.

Quienes deseen descubrir qué observó el telescopio en su fecha especial pueden ingresar a la plataforma oficial de la NASA:

http://go.nasa.gov/4xZJ5Sk

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