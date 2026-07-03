Mientras Cristiano Ronaldo continúa luchando por llevar a Portugal a lo más alto del Mundial, fuera de la cancha tiene a su hinchada más especial.

Georgina Rodríguez compartió en sus redes sociales un enternecedor video en el que muestra cómo los hijos del futbolista viven cada partido con la misma intensidad que millones de aficionados alrededor del mundo.

En las imágenes se observa a los pequeños atentos al televisor, siguiendo cada jugada de su padre, animándolo y celebrando sus intervenciones con emoción.

La postal refleja la ilusión y el orgullo con el que la familia acompaña a Cristiano en cada encuentro, dejando ver el lado más íntimo y familiar del astro portugués.

Como suele ocurrir con las publicaciones de Georgina, el contenido no tardó en viralizarse y acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores que destacaron la unión de la familia y el apoyo incondicional que recibe el capitán de Portugal.

"Ellos son mis mayores fans", escribieron algunos usuarios, mientras otros calificaron las imágenes como uno de los momentos más emotivos que ha dejado el torneo.

Con esta nueva imagen, Georgina volvió a mostrar que, más allá de los reflectores y los éxitos deportivos, la familia sigue siendo el principal motor de Cristiano Ronaldo dentro y fuera de las canchas.

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