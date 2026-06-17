CR7 rompe el silencio, tras el empate de Portugal en el Mundial

Cristiano Ronaldo se pronunció tras el inesperado empate 1-1 de Portugal frente a RD Congo en su debut en el Mundial 2026. El capitán luso no pudo marcar diferencias en el encuentro y vio cómo su selección dejaba escapar dos puntos importantes en el arranque de la competición.

Horas después del compromiso, el delantero portugués acudió a sus redes sociales para transmitir un mensaje de tranquilidad y optimismo a los aficionados, destacando que el torneo recién comienza y que el equipo mantiene intactas sus aspiraciones.

“No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y concéntrate en el próximo juego”, escribió Ronaldo, quien disputa una nueva Copa del Mundo con la ilusión de conquistar el único gran título que falta en su brillante carrera.

El empate dejó sensaciones encontradas en Portugal, que era favorita para quedarse con la victoria ante el combinado africano. Sin embargo, el conjunto dirigido por los lusos deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su siguiente presentación para no comprometer sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

La publicación de Cristiano recibió miles de reacciones en pocos minutos y fue tomada por los aficionados como una muestra de liderazgo en un momento en el que Portugal necesita recuperar confianza para afrontar el resto del Mundial.

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