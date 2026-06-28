Cristiano Ronaldo tuvo una discreta actuación en el empate 0-0 entre Portugal y Colombia por la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El delantero portugués permaneció los 95 minutos en el terreno de juego, pero no encontró espacios para vulnerar el arco colombiano y terminó el encuentro sin ampliar su histórica cuenta goleadora.

Al finalizar el compromiso, el capitán luso pasó por la zona mixta, donde fue abordado por los medios de comunicación. Sin detenerse a responder varias preguntas, únicamente reconoció la exigencia del rival.

"Colombia es un rival fuerte", expresó antes de retirarse.

Durante el partido, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue protagonista con el control del balón y generó 26 remates sobre la portería defendida por Diogo Costa, quien terminó siendo una de las figuras del encuentro al evitar la caída de su arco en varias oportunidades.

Incluso, Colombia llegó a celebrar un gol en el primer minuto del tiempo añadido, aunque la anotación fue anulada por un fuera de juego milimétrico tras la revisión arbitral.

Pese a no poder marcar ni conducir a Portugal hacia la victoria, Cristiano Ronaldo y la selección lusa aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, donde enfrentarán a Ghana, selección que avanzó como tercera del Grupo L con cuatro puntos, luego de vencer 1-0 a Panamá, empatar 0-0 con Inglaterra y caer 2-1 frente a Croacia.

El astro portugués buscará reencontrarse con el gol en la fase de eliminación directa, donde Portugal intentará mantener vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.

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