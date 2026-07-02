“Guerra espiritual” en el Mundial: hinchas colombianos suben a Monserrate antes del duelo con Ghana

En la víspera del crucial partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la pasión por la Selección de Colombia se ha trasladado del terreno de juego al plano místico. Decenas de fanáticos del equipo sudamericano ascendieron masivamente al emblemático Cerro de Monserrate —el santuario más famoso de Bogotá, ubicado a más de 3.100 metros de altura— para ejecutar un "contrahechizo" y blindar espiritualmente a su selección. Esta inusual movilización busca neutralizar una supuesta maldición lanzada desde África por un reconocido chamán.

El origen de la "maldición" ghanesa

La alerta entre la hinchada se encendió tras la rápida viralización en redes sociales de las declaraciones de Nana Kwaku Bonsam, un famoso brujo de Ghana conocido internacionalmente en el ámbito futbolístico por realizar rituales para "congelar" a grandes estrellas en torneos previos.

Bonsam amenazó abiertamente con usar magia negra para "congelar las piernas" de los jugadores dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo. Ante la advertencia, y para no dejar nada al azar, los aficionados colombianos decidieron actuar de inmediato para proteger a sus ídolos.

Un ritual místico en la cima de la capital colombiana

Guiados por el fervor deportivo, los hinchas subieron hasta el santuario acompañados por un chamán local conocido popularmente como "Sparrow". La ceremonia mística incluyó tres momentos clave para contrarrestar el poder del brujo africano:

Liberación espiritual: El líder místico guió a los asistentes para "abrir los chakras" y alinear las energías en favor de la victoria.

Oración de protección: Se realizó un clamor colectivo para alejar las "malas vibras" y peligros del entorno de la Selección.

Plegaria religiosa: Ante la sagrada imagen del "Señor Caído de Monserrate" (una de las figuras católicas más veneradas del país), elevaron una particular oración pidiendo que el arco rival quede "curado" (bendecido para el gol) y se confundan los botines de juego del equipo africano.

Expectativa total por el pase a octavos

Mientras las imágenes del ritual inundan las redes sociales globales entre muestras de fe y comentarios de humor, la Selección de Colombia se concentra estrictamente en lo deportivo.

El encuentro decisivo se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Allí, figuras de la talla de Luis Díaz y James Rodríguez buscarán sellar el histórico pase de Colombia a los octavos de final de la Copa del Mundo; esta vez, contando con un peculiar "blindaje espiritual" enviado directamente desde las alturas de Bogotá.

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